Cade dal tetto di un capannone, muore operaro di 54 anni a Pozzuolo Martesana

L’ennesimo infortunio sul lavoro con esito mortale si è verificato venerdì mattina in un impianto lavorativo a Pozzuolo Martesana, comune nella cerchia della Città Metropolitana di Milano.

Erano da poco passate le 8 quando un 54enne è caduto dal tetto di un fabbricato da un’altezza di circa 10 metri.

Sul posto i soccorsi sanitari coordinati da Areu metropolitana che altro non hanno potuto fare se non constatare il decesso del lavoratore. In via delle Industrie sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Pioltello e i tecnici del dipartimento prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro di Ats Milano.

Col decesso di venerdì sono già 54 da inizio anno gli infortuni mortali sul lavoro conteggiati dal registro regionale degli infortuni mortali tenuto da Regione Lombardia. In provincia di Varese si contano l’infortunio mortale di Gornate Olona del 16 ottobre scorso quando un operaio di origini marocchine ha perso la vita stritolato da un macchinario, e quello avvenuto a marzo a Sumirago con un volontario aderente ad un’associazione morto travolto da un albero.