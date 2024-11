Canti e sorrisi per l’inaugurazione della “Bai-blioteca” a Malnate

È stata inaugurata nella mattina di sabato 30 novembre la “Bai-blioteca”, la nuova sala lettura della scuola primaria “Bai” di Malnate.

Al plesso scolastico di Gurone è stato tagliato il nastro alla nuova struttura con un cerimonia che ha visto protagonisti gli alunni della primaria, le insegnanti, il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Iqbal Masih” e il sindaco Nadia Cannito, l’assessore Maria Croci e don Alessandro Sacchi.

Una mattinata di canti e divertimenti, per una nuova struttura che aiuterà lo sviluppo dei giovani studenti della scuola guronese e che rientra nell’iniziativa nazionale #Ioleggoperché che a Malnate ha portato a diversi eventi ed iniziative.

Alla “Bai-blioteca” ci saranno libri ma anche materiale didattico e giochi in scatola per accrescere la cultura e aiutare gli studenti nella crescita culturale e nella passione per la lettura.