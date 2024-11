C’è il “derby del Ticino”: la UYBA sfida Novara alla E-Work Arena

La e-work Arena si prepara ad accogliere una delle partite più attese della stagione: domenica 17 novembre alle 17 andrà in scena il derby del Ticino tra Eurotek UYBA Busto Arsizio e Igor Gorgonzola Novara. Una sfida che accende da sempre le passioni sportive delle due città e delle rispettive tifoserie, alimentando una sana rivalità (inizio partita ore 17).

L’Igor Gorgonzola Novara si presenta a questo appuntamento forte del terzo posto in classifica, con 18 punti frutto di 6 vittorie e una sola sconfitta. Nonostante le assenze che hanno caratterizzato il loro inizio stagione, le piemontesi sembrano non voler rallentare la corsa. Sul fronte opposto, la UYBA è reduce da tre vittorie consecutive e da un prezioso punto conquistato all’Allianz Cloud di Milano: il sogno di proseguire questa striscia positiva è più vivo che mai.

Coach Barbolini, alla guida della UYBA, sembra aver trovato la giusta alchimia con il sestetto composto da Boldini in regia, Obossa come opposto, Sartori e Van Avermaet al centro, Piva e Kunzler in banda, e Pelloni libero. Gli inserimenti delle giocatrici che partono dalla panchina hanno quindi dato solidità permettendo quando necessario di far rifiatare le titolari o di mescolare le carte da un punto di vista tattico.

Dall’altra parte della rete, coach Lollo Bernardi potrebbe riservare qualche sorpresa nella formazione iniziale. Si attende comunque un sestetto con Bosio in regia, Mims opposto, Squarcini e Aleksic (o Mazzaro) al centro, Alsmeier e Ishikawa in banda, e De Nardi come libero.

Al palazzetto di Busto è atteso il pubblico delle grandi occasioni: l’obiettivo dei 3000 spettatori non è irraggiungibile, con i settori numerati quasi esauriti e una curva ADF pronta a sostenere le “Farfalle” con tutto il suo entusiasmo. Gli Amici delle Farfalle hanno inoltre annunciato una sorpresa per l’ingresso in campo delle giocatrici biancorosse.

Coach Barbolini sottolinea la necessità di avere un atteggiamento aggressivo la servizio: «La squadra sta bene, siamo in un momento positivo di gioco e risultati e naturalmente l’umore in palestra è sereno. Ci aspetta una partita difficile come le ultime affrontate, conosciamo Novara per la sua storia e per le sue qualità: nonostante qualche alto e basso dovuto alle defezioni sta giocando bene e la classifica lo dimostra. Questo deve farci alzare ancora di più il livello di attenzione per riuscire a giocare un’altra partita con il coltello tra i denti. La chiave per una buona prestazione è sempre guardare più nel nostro campo che in quello degli avversari, vale per ogni gara: dovremo essere aggressivi al servizio e cercare di recuperare tutto in difesa, giocare anche in modo “sporco” per tentare di rendere i meccanismi dell’avversario meno ordinati. Allora le nostre chances aumenteranno».

Eurotek UYBA Busto Arsizio – Igor Gorgonzola Novara Busto Arsizio: 1 Howard, 2 Pelloni, 3 Van Der Pijl, 4 Piva, 5 Olaya, 6 Van Avermaet, 7 Morandi (L2), 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Obossa, 12 Frosini, 14 Kunzler, 19 Boldini, 20 Scola. All. Barbolini.

Novara: 3 Villani, 4 Bosio, 5 Bartolucci, 6 De Nardi (L), 8 Fersino (L2), 9 Alsmeier, 10 Ishikawa, 11 Mims, 12 Orthmann, 14 Aleksic, 15 Mazej, 16 Mazzaro, 17 Tolok, 24 Squarcini. All. Bernardi.

Programma ottava di andata

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Wash4green Pinerolo; Eurotek Uyba Busto Arsizio – Igor Gorgonzola Novara; Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Honda Olivero Cuneo; Il Bisonte Firenze – Smi Roma Volley; Bergamo – Reale Mutua Fenera Chieri ’76; Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Savino Del Bene Scandicci; Cda Volley Talmassons Fvg – Numia Vero Volley Milano.

Classifica: Conegliano 24 (8 – 0); Milano 19 (7 – 1);Novara 18 (6 – 1); Scandicci 15 (5 – 2); Vallefoglia 12 (4 – 3); Bergamo 12 (4 – 3); Chieri 11 (5 – 3); Pinerolo 10 (3 – 4); BUSTO ARSIZIO 9 (3 – 4); Firenze 7 (2 – 4); Cuneo 4 (1 – 5); Talmassons 4 (1 – 6); Roma 3 (1 – 6); Perugia 2 (0 – 8).