Cento anni dell’Italo Cremona, gli ex dipendenti si trovano a Villa Cagnola

L’8 dicembre 2024 Gazzada Schianno si prepara a celebrare un evento di grande importanza: il centenario dell’Italo Cremona, storica azienda del paese. La festa, organizzata dall’Associazione Pensionati dell’Italo Cremona, coinciderà anche con il trentesimo anniversario dell’associazione stessa, che conta oltre 70 iscritti.

Fondata da Italo Cremona, l’azienda è stata un pilastro per la comunità locale, nota per la produzione delle celebri bambole “Corinne”, oggi molto ricercate dai collezionisti. Prima della chiusura nel 2003, l’Italo Cremona ha vissuto un periodo di successo anche nella produzione di occhiali. Oggi, la sede ospita diverse realtà aziendali, mantenendo vivo lo spirito imprenditoriale del luogo.

Renzo Broggini, ex consigliere d’amministrazione dell’Italo Cremona e cugino di Lorenzo Cremona, nipote del fondatore, sottolinea l’importanza dell’evento: “Sarà un momento importante per noi e per molti cittadini di Gazzada Schianno. All’Italo Cremona erano impiegati moltissimi cittadini di Gazzada, ma non è stato solo un luogo di lavoro: era una vera comunità. Ancora oggi i legami tra gli ex lavoratori sono molto forti”.

La festa, preceduta dalla messa, si terrà a Villa Cagnola, e i posti disponibili sono andati subito esauriti. L’evento rappresenta un’occasione per onorare la storia industriale del paese e per celebrare l’eredità lasciata dall’Italo Cremona.