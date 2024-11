Confermati a Lecco i vertici della XIX Delegazione Lariana del Cnsas

Ieri sera, mercoledì 20 novembre 2024, si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei responsabili della XIX Delegazione Lariana del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico.

In rappresentanza di tutti gli iscritti, i capistazione delle province di Lecco, Como, Varese e Pavia (Stazioni di Dongo, Lario Occidentale-Ceresio, Lecco, Pavia Oltrepò, Triangolo Lariano, Valsassina-Valvarrone e Varese) hanno riconfermato il Delegato Marco Anemoli (nella foto), al suo terzo mandato, insieme con Christian Vergottini (vice delegato vicario) e Francesco Foti (vice delegato), entrambi al secondo mandato. I neoeletti ringraziano per la fiducia accordata dai capistazione, in una prospettiva di conferma della continuità con quanto compiuto finora.

Nei prossimi giorni si procederà con le elezioni delle altre Delegazioni lombarde (V Bresciana, VI Orobica, VII Valtellina – Valchiavenna, IX Speleologica).