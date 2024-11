Da Cazzago Brabbia alla Nazionale Under 17: Bianca Artioli convocata per le qualificazioni all’Europeo di categoria

Il sogno della maglia azzurra è uno dei più grandi per ogni atleta, a tutti i livelli. Quando si realizza, la gioia è immensa e rappresenta il coronamento di sforzi, sacrifici e impegno. Per questo tutta Cazzago Brabbia, ma anche tutto il movimento del calcio femminile del Varesotto, festeggia per la convocazione in Nazionale di Bianca Artioli, difensore classe 2008.

Fa parte delle 20 ragazze convocate dal ct Selena Mazzantini per la Nazionale Under 17 Femminile impegnata in Croazia, sede del Round 1 di qualificazione all’Europeo di categoria. La prima partita contro le padrone di casa è andata bene, l’Italia ha vinto 2-0: Bianca ha seguito le compagne dalla panchina, pronta a cogliere al volo la propria occasione. (nella foto di Andrea Amato dal sito figc.it è la numero 16)

Dopo la partita contro la Croazia, lunedì 4 è in programma quella contro la Bulgaria, con il terzo match fissato per giovedì 7 contro la Francia, già affrontata lo scorso anno nel Round 1 di Cosenza. Le prime tre classificate dei sette gironi della Lega A accederanno al Round 2; l’ultima, invece, retrocederà in Lega B. La fase finale si giocherà dal 4 al 17 maggio 2025 nelle Isole Faroe e varrà anche come qualificazione per la Coppa del Mondo FIFA Under 17 in programma in Marocco dal 17 ottobre all’8 novembre dello stesso anno.

Nata e cresciuta a Cazzago Brabbia, Bianca sta muovendo i primi passi nel calcio che conta: dopo varie convocazioni nelle rappresentative giovanili locali e nazionali, è stata a lungo nell’orbita della Juventus, legata alla società nella quale è cresciuta sotto l’ala protettrice di Stefania Maffioli, il Gavirate. Due estati fa ha scelto di andare al Milan, la squadra del cuore di nonno Renzo. Ora la Nazionale, in attesa di fare l’esordio tra le “grandi”: voglia, grinta e coraggio non le mancano di certo, così come l’appoggio di mamma Livia e papà Claudio e di tutta la comunità cazzaghese.