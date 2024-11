Dal 15 al 22 novembre le farmacie di Agesp aderiscono a “In farmacia per i bambini”

Le quattro Farmacie gestite da AGESP aderiranno anche quest’anno all’iniziativa “In Farmacia per i bambini”, giunta ormai alla 12^ edizione.

Da oggi 15 al 22 novembre torna, nelle farmacie aderenti di tutta Italia, l’iniziativa “In Farmacia per i Bambini”, promossa dalla Fondazione Rava NPH – Italia ETS, in partnership con Federfarma.

Il progetto mira a raccogliere farmaci e prodotti baby-care per i minori in povertà sanitaria e sensibilizzare i cittadini sui diritti dei bambini: in più di 10 anni di raccolta nelle farmacie, grazie alla generosità di chi ha partecipato, sono stati donati oltre un milione e 800 mila prodotti, consegnati a case famiglia, comunità per minori, centri di accoglienza in Italia, ospedali in Ucraina e all’Ospedale Saint Damien, di Haiti.

«Le farmacie AGESP confermano ancora una volta con piacere la propria adesione a questa importante iniziativa a supporto delle necessità dei più piccoli” – dichiara Alessandro Della Marra, Amministratore Unico di AGESP Attività Strumentali S.r.l. – “in assoluta coerenza con l’assistenza offerta quotidianamente e soprattutto nei momenti particolarmente difficili degli ultimi anni».

I cittadini che desiderano aderire, dunque, potranno recarsi in farmacia ed acquistare farmaci senza obbligo di ricetta o prodotti baby care da donare. Un piccolo gesto da parte di ognuno di noi può fare la differenza.