Gazzada ricorda i caduti per l’Unità Nazionale e la Libertà

“Onore ai caduti per l’Unità Nazionale e per la Libertà”. Con questo pensiero l’Amministrazione Comunale di Gazzada Schianno ha voluto celebrare la ricorrenza del 4 Novembre, iniziando con la benedizione di don Luigi al monumento ai caduti in piazza Santi Cosma e Damiano e proseguendo in corteo fino al monumento dei Carabinieri.

Alla cerimonia era presente oltre all’Amministrazione Comunale, il Gruppo Alpini, la Polizia Locale, la Protezione Civile, la Pro Loco, l’Associazione Nazionale Carabinieri di Gazzada Schianno, l’Avis, l’Unitalsi e altre Associazioni comunali.

La commemorazione è poi proseguita in piazza Galvaligi dove, dopo la benedizione di don Stefano e la deposizione della corona il sindaco Stefano Frattini ha letto, come durante la celebrazione a Schianno, in presenza delle associazioni e della cittadinanza, la poesia di Giuseppe Ungaretti “Italia”.