Giornata nazionale degli alberi, Fito-Consult si fa in 4

Il 21 novembre è la Giornata Nazionale degli Alberi. Come ogni anno, Fito-Consult celebra la ricorrenza con iniziative a favore degli alberi e del verde.

Quest’anno Fito-Consult si fa in 4 per e con gli alberi. Quattro grandi iniziative per evidenziare le funzioni ambientali, sociali, terapeutiche svolte dagli alberi a favore di tutti noi.

Fito-Consult, realtà pionieristica ben radicata nel territorio varesino, da sempre lavora per e con gli alberi: «Festeggeremo gli alberi, non parlando, ma lavorando tutti noi, nessuno/a esclusa, per loro – spiegano Daniele Zanzi e il suo team -! Una giornata simbolica di lavoro volontario del team Fito-Consult spesa per gli alberi per ringraziarli del lavoro quotidiano che fanno per noi. Il nostro intervento ha anche una valenza educativa e sociale: ecco perché poniamo attenzione all’educazione delle giovani generazioni e a chi è più fragile e bisognoso di contatti con la Natura. 4 grandi iniziative di lavoro volontario e gratuito per curare aree e alberi che necessitano di interventi; non perché il proprietario non ha la volontà di dedicarsene, ma perché semplicemente mancano i fondi o le priorità sono altre».

PRIMA INIZIATIVA

21 Novembre, ore 10.30, Fondazione Molina – Varese: inaugurazione del “Giardino dell’Alzhaimer IL VERDE RICORDO”, un grande progetto realizzato.

Siamo molto orgogliosi di inaugurare in questa giornata “il Verde Ricordo”, giardino per i malati di Alzheimer all’interno della Fondazione Molina di Varese. Dopo averlo progettato e dopo aver iniziato i lavori proprio nella Giornata Nazionale degli Alberi 2023, abbiamo realizzato il giardino all’interno dell’unità Alzhaimer della Fondazione Molina: un giardino di 1000 mq con specie vegetali che stimoleranno la sensibilità dei pazienti, aree di riposo con alberi, orti terapeutici, percorsi con fiori della memoria, pergolati colorati …insomma un giardino dedicato ai più fragili che avranno finalmente la possibilità, in piena sicurezza, di passare ore all’aperto a contatto con la bellezza della Natura, nella certezza che stimoli tattili, visivi, olfattivi, motori avranno effetti terapeutici benefici sui malati. Il tutto a titolo gratuito come dono alla comunità e a chi è più fragile e vulnerabile.

SECONDA INIZIATIVA

21 novembre, ore 8.30 – 17, AGRIGIOCOTECA “LA CASA DEL GIOCATTOLO SOLIDALE” Bregazzana (Varese)

Sistemazione dell’AgriGiocoteca, il giardino dagli amici de “La Casa del Giocattolo Solidale”. In quest’area verde, usata dall’Associazione “La Casa del Giocattolo” di Varese, una squadra di tree climbers poterà le piante che necessitano di manutenzione. Sistemeremo poi anche gli arbusti e la zona orto. La Casa del Giocattolo è un’associazione nata a Varese nel 2020 con l’obiettivo di raccogliere e donare giocattoli, materiale scolastico ed articoli per l’infanzia da destinare ai bambini le cui famiglie vivono situazioni di criticità. Nel tempo l’associazione è cresciuta decidendo di donare non solo giocattoli, ma

esperienze di gioco, sport e condivisione.

TERZA INIZIATIVA

“GLI STUDENTI SONO LA NOSTRA SPERANZA” Alex Shigo

21 Novembre ore 15 Parco storico della Scuola Europea – Via Montello – Varese

Messa a dimora di un albero commemorativo nel giardino della scuola, preceduto da una passeggiata botanica nel parco.

Aperti agli studenti, agli insegnanti, ai collaboratori della Scuola Europea.

QUARTA INIZIATIVA

Gli alberi e il verde vanno correttamente mantenuti!

21 Novembre dalle ore 8 all’oscurità: spazi verdi della Casa Parrocchiale e dell’Oratorio della Chiesa San Giuseppe – Fogliaro – Via S.Caterina 15 -Varese

Una intera giornata spesa dai nostri operatori e tecnici a riordinare e mantenere gli spazi verdi annessi alla Chiesa Parrocchiale di San Giuseppe a Fogliaro e al contiguo oratorio, luogo educativo di ritrovo e di comunione per giovani e residenti. La graziosa chiesa, a inusuale pianta esagonale, dedicata a San Giuseppe lavoratore, risale al 1936. Annessa vi è la casa parrocchiale, un campetto di calcio e un giardino d’ingresso composto da una magnifica scalinata in sasso contornata da oleandri. Tutto il complesso è attorniato da una quinta di cipressi italici oramai centenari, da aiuole con rose, azalee e nandine, da siepi di ligustro. Il 21 novembre ci prenderemo cura di tutta questa ricchezza naturale, riordinandola e mantenendola correttamente.

Anche per questo evento sono ben accetti i contributi e il lavoro di volontari che potranno impegnarsi con il nostro team.