Gli studenti dell’Itet Daverio Casula di Varese sostengono la Chiesetta di san Cassiano tra i luoghi del cuore del FAI

Gli studenti del corso turistico dell’Itet Daverio Casula testimonial per la Chiesetta dei Santi Ippolito e Cassiano nel rione di Velate a Varese.

Il lavoro è a sostegno della candidatura della Chiesetta conosciuta come “di San Cassiano” tra i Luoghi del Cuore del FAI.

È in corso il censimento FAI dei Luoghi del Cuore, aperto a tutti i luoghi sul territorio italiano che gli abitanti apprezzano particolarmente per il loro valore culturale sul piano storico ed artistico.

Fino a oggi , la Chiesetta ha ottenuto più di cento voti posizionandosi tra le 12 migliori posizione in provincia di Varese, al 150esimo in Lombardia e al 537esimo in Italia.

La chiesa è posta sotto la torre di Velate, sulla strada pedemontana del Campo dei Fiori in direzione del Verbano e viene citata per la prima volta in un documento del 1115. Sulla facciata, intonacata a calce, è distinguibile un antico affresco raffigurante S. Cristoforo, mentre sul fianco vi sono pitture quattrocentesche tra cui una Vergine in trono e S. Antonio Abate. Nella chiesa è custodita una statua della Madonna con bambino che pare provenga dalla chiesa francescana eretta nel XIII secolo sul Monte San Francesco in Pertica.

In oltre vent’anni di censimenti biennali il monumento non aveva mai raggiunto più di una dozzina di voti ed ora invece può arrivare a raddoppiare l’attuale situazione, grazie anche al supporto che daranno gli studenti del corso turistico dell’Istituto Tecnico Daverio-Casula-Nervi.