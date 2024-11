I cambiamenti dei bambini e dei loro genitori: TrasformAzioni tra le pagine

Si intitola “TrasformAzioni tra le pagine – i cambiamenti dei bambini e dei loro genitori: così diversi, così simili” l’evento per famiglie di sabato 30 novembre alle 16.30 alla Biblioteca Civica.

Promotore dell’iniziativa, nel contesto di #INBiblioteca2024, è l’associazione di parole in viaggio che propone in questa occasione la sua ultima produzione di letture ad alta voce dedicata ai cambiamenti.

«Si tratta di una raccolta che ci porta in un bellissimo scenario, che è quello della Trasformazione – spiega Gianluca Fiore – Parleremo di natura che si trasforma, di animali che si trasformano, di oggetti inanimati che si trasformano e di persone: piccoli e grandi sono anch’essi soggetti alle mutazioni del tempo».

Una raccolta di storie e suggestioni ricca e variegata proposta con diverse tecniche di nattazione: lettura da leggio, tavole illustrate, teatro kamishibai.

La partecipazione è per tutti gratuita e i posti sono prenotabili su Eventbrite a QUESTO LINK.