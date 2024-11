“I dati sono sempre più arsenali di guerra”: a Glocal si prova a decifrare il “cybercaos”

«Il caos è solo un ordine che ancora non abbiamo imparato a decifrare». È iniziata e si è un conclusa con una riformulazione del pensiero del filoso francese Henri Bergson il panel di venerdì 8 novembre al festival del giornalismo di Varese Glocal dedicato alla Cybersecurity e al “Cybercaos” .

La sicurezza informatica oggi è qualcosa che accompagna praticamente ogni nostro movimento, con un telefono in tasca la pressoché totalità dei nostri gesti lascia una traccia contente un dato e dunque informazioni. «Un tema di una scottante attualità in un mondo in cui la cybersecurity non è più un servizio, ma è il contenuto prioritario dello scambio di informazioni» ha commentato il giornalista e saggista Michele Mezza, in sala dialogo in Sala Campiotti a Varese insieme al giornalista Raffaele Angius (IrpiMedia, Indip), Arturo Di Corinto (responsabile comunicazione de Acn, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale), e Perguido Iezzi (Tinexta), per gettare uno sguardo a 360 gradi affrontando e inglobando temi come guerra, politica e finanza, e il loro rapporto con il giornalismo.

«Solo qualche mese fa la cybersecurity era una tecnica riservata a pochi iniziati, adesso una preoccupazione e un problema ad alto livello – prosegue Mezza -. Proprio oggi sul Venerdì di Repubblica una vignetta di Altan diceva mi sono auto hackerato e ne ho scoperto delle belle. Al di là della battuta oggi la connettività è diventata una logistica a tutti i livelli, anche militare. Basti pensare ai cercapersone di Hezbollah esplosi. Chiunque abbia in tasca un sistema che lo colleghi a una rete oggi è, potenzialmente, un bersaglio. La società omologa la guerra alle sue pratiche e alle sue modalità di comunicazione e di organizzazione. La profilazione dei dati stanno diventando i veri arsenali militari».

Altri esempi sono incarnati poi dalle recentissime elezioni statunitensi passando dall’affondamento del Bayesian. «Il cybercaos modifica la cultura del giornalismo, costringendolo a operare “spalla-spalla” con apparati che modificano le fonti dell’informazione. Un tempo, nel giornalismo, dal fatto si risaliva alla fonte per validare il fatto, oggi invece dal fatto si scopre che ci sono infinite fonti tutte documentabili e tutte verosimili: capire quale è quella autentica implicata pratica, competenza, dimestichezza, abilità che non sempre fanno parte del bagaglio professionale e “fuori dal perimetro”».

Secondo Angius il giornalismo si confronta con dei temi sempre più complessi, ma comprensibili attraverso il lavoro tradizionale del giornalista «a cui non viene chiesto di essere un essere un esperto di un tema, piuttosto di connettersi e dialogare con loro e con le proprie fonti per arrivare alla comprensione. Quel che serve è una consapevolezza, perché ormai da più di dieci anni è chiaro che il mondo digitale produce degli effetti fisici: quel che dice Altan non fa soltanto ridere ma è anche puntualmente vero – prosegue Angius tornando al tema del “dato” -. I ragazzi nati dopo gli Anni Duemila hanno iniziato a produrre dati prima ancora di nascere. Come? La carta di credito dei loro genitori ha fornito già tantissime informazioni precedenti alla loro nascita».

Non può rimanere immune al “cybercaos” il mondo del mercato delle imprese. «Parlare di cyber è, per certi aspetti, “semplice” – sottolinea Iezzi entrando nel merito della direttiva NIS 2 per il rafforzamento del livello di sicurezza informatica -. Le aziende hanno compreso la reale esigenza di tutelarsi, c’è tuttavia da affrontare un problema di budget se ci si vuole confrontare nel mondo del mercato. Nel frattempo si è incominciato anche a parlare di sovranità digitale, con il nostro governo che ha iniziato un piano di digitalizzazione importante, dando vita all’Acn e con una lunga serie di azioni per formare cittadini e gli stessi proprietari delle aziende. La direttiva NIS 2 parla di “resilienza”, non di protezione o di resistenza. Ovvero la capacità di un’azienda di ripristinare direttamente la propria operatività».

L’informazione diventa allora un elemento di sicurezza dello stato, e non più il cane da guardia, bensì un elemento organico, cambiando anche i paradigmi. In merito è intervenuto Arturo Di Corinto, giornalista e direttore della comunicazione dell’Acn fondata nel 2021: «Tutto è cybersecurity, la resilienza nella cybersecurity è la capacità di un ecosistema cibernetico, dentro la società che è tutta digitalizzata dalla mediazione del linguaggio software. L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale non fa contrasto al cybercrime o al cyberbullo, ma si occupa di proteggere e garantire le strutture critiche essenziali, che, attraverso la tecnologia, ci permettono di vivere il quotidiano con regolarità. Lo facciamo con degli hacker bianchi. I white hat hacker controllano il corretto funzionamento dei soggetti perimetro che se subissero un attacco informatico pregiudicherebbero la sicurezza nazionale. Quella dell’Acn è la risposta agli incidenti, come quelli nelle strutture sanitarie, oppure il contrasto alla minaccia cybernetica straniera come gli attacchi DDoS o l’eredicazione di ransomware, virus che blocca tutto ciò che viene mediato dal software».

«Uno dei modi in cui oggi l’informatica viene utilizzata sono la profilazione e la connessione rispetto a un target che si vuole influenzare – prosegue Di Corinto -. Le misure attive sono quei comportamenti manipolatori che sono orientati a modificare il target dell’avversario, tutto ciò che non farebbe di sua spontanea iniziativa. Questa è una tecnica che si può effettuare con la tecnologia, con il “tunnelling”. L’informatica modifica il comportamento, ovvero si espongono le persone a informazioni adeguate a innescare dei precisi comportamenti che possono portare un vantaggio all’avversario. Se in passato si usavano le tangenti, oggi si usano misinformation (cattiva informazione), mal-information (informazione sbagliate divulgata per danneggiare un obiettivo) e la disinformation (informazione che mescola il vero con il falso)».