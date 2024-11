“Il Fabbricante di Favole”: una serata speciale per scoprire l’uomo dietro le filastrocche

L’appuntamento si terrà al centro di Barasso, presso la Sala Polifunzionale San Martino, in Piazza San Martino, 1. L’evento è organizzato in collaborazione con la Comunità Pastorale Sant’Eusebio

Sabato 9 novembre, alle 21:00, la Sala Polifunzionale San Martino di Barasso ospiterà un evento unico: la proiezione del film Il Fabbricante di Favole, scritto e diretto da Maria Teresa Garzola. L’opera si propone di esplorare l’uomo Gianni Rodari, andando oltre l’immagine stereotipata dello scrittore di filastrocche per bambini e rivelando la profondità della sua personalità e delle sue idee.

Rodari non era solo un abile narratore, ma anche un poeta, giornalista, educatore e intellettuale con una visione chiara: formare un essere umano completo, capace di “pensare con la propria testa”. Attraverso questo film, Maria Teresa Garzola ci invita a un viaggio che mette in luce l’eredità culturale di Rodari e il suo impegno nel rendere l’educazione un processo creativo e libero.

L’appuntamento si terrà al centro di Barasso, presso la Sala Polifunzionale San Martino, in Piazza San Martino, 1. L’evento è organizzato in collaborazione con la Comunità Pastorale Sant’Eusebio, e la serata promette di essere un’occasione per tutti, grandi e piccini, di riflettere e riscoprire il valore educativo delle favole.

Per maggiori informazioni, si può contattare la segreteria della Comunità Pastorale Sant’Eusebio all’indirizzo: segreteria@comunitasanteusebio.com.

Ecco la presentazione dello spettacolo di Maria Teresa Garzola

Molto è stato scritto e detto su Rodari, e si sono realizzati film su alcuni suoi racconti , ma per la prima volta si è realizzato un film sulla sua vita.

È un ulteriore tassello nel mosaico della sua vicenda umana e letteraria che ci permette di conoscere l’uomo Rodari, Un uomo che ha fatto delle scelte di vita e politiche ben precise, portate avanti con grande coerenza (al di là delle mode o delle situazioni contingenti) sempre con spirito critico ironico ma mai irriverente.

La storia si dipana attraverso i fatti salienti della sua adolescenza e giovinezza, della sua formazione , delle sue esperienze umane e politiche fino alla morte avvenuta il 14 aprile 1980.

Gli episodi raccontati , tutti autentici, sono tratti da un lungo lavoro di ricerca: biografie, pubblicazioni, testimonianze di chi lo ha conosciuto oltre naturalmente ai ricordi che affiorano qua e là nella sua “Grammatica della fantasia” ed alle annotazioni dello stesso Rodari di cui era nota la ritrosia a parlare di sé, a mettere a nudo la propria anima. Egli stesso scrive “ i miei sentimenti più profondi li ho sfogati soprattutto scrivendo”. Il suo obiettivo finale era l’uomo completo che sa pensare con la propria testa e che in nome dell’impegno civile è pronto ad andare contro corrente e, se necessario, a pagarne il prezzo.

Il Fabbricante di Favole

Scritto e diretto da M.Teresa Garzola

Montaggio : Diego Cortesi

Rodari bambino : Luca D’Alessandro

Rodari giovane. : Stefano Buttiglione

Rodari adulto : Romano Maran