“Il male non vincerà sul bene”: Lavinia, Marta e la città di Varese ringraziano chi non si è girato dall’altra parte

Lacrime, applausi e un grande abbraccio simbolico da parte di tutta la città di Varese. Oggi pomeriggio si sono vissuti momenti di grande emozione all’Auditorium del Liceo Musicale, dove l’Amministrazione comunale di Varese ha consegnato una benemerenza civica alle persone che lo scorso 6 maggio sono intervenute per sottrarre Lavinia Limido alla furia omicida dell’ex marito Marco Manfrinati, che dopo avere ucciso suo padre Fabio Limido stava per finire anche lei.

Galleria fotografica La consegna degli encomi civici ai cittadini che soccorsero Lavinia Limido 4 di 9

Ad introdurre la premiazione e a leggere le motivazioni di questo riconoscimento civico l’assessore alle Pari opportunità del Comun di Varese Rossella Dimaggio: «In questa giornata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne insieme a Lavinia e a sua mamma Marta Criscuolo, vogliamo ringraziare con un pubblico encomio quattro cittadini di Varese che con il loro coraggio e senso civico, sono intervenuti in modo concreto e tempestivo per soccorrere una donna in difficoltà».

«Cittadini che non si sono girati dall’altra parte – ha aggiunto Rossella Dimaggio – Persone che ci fanno pensare e sperare che un altro mondo è possibile, che civismo, coraggio, amicizia ed empatia possono salvare vite, come è accaduto in questa vicenda».

A consegnare gli encomi è stata proprio Lavinia Limido, che si è commossa e ha abbracciato ciascuna delle persone salite sul palco: Eliana Battiston, Fabrizio Martinelli, Stefania Mangieri e il giovane Marco Bonicalzi che armato di un bastone ha affrontato Manfrinati per allontanarlo da Lavinia, già gravemente ferita,

«In questa vicenda terribile, dopo che mi sono sentita dire da lui “Hai visto, ho fatto una mattanza?” mi sono detta “No, il male non prevarrà sul bene”– ha detto Marta Criscuolo – La città ci è stata tanto vicina, alla manifestazione dopo la tragedia c’erano più di mille persone, e quando il sindaco ha accettato la mia proposta per questo encomio si è chiuso il cerchio. E oggi ne sono ancora più sicura, il male non prevarrà sul bene».

Tutte le notizie sul tentato omicidio di Lavinia Limido