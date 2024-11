In sei mesi oltre 77.000 accessi nei pronto soccorso della Sette Laghi: affollati quelli di Varese e Tradate

Quali sono i pronto soccorso che lavorano di più in provincia di Varese? Di quali territori sono riferimento? Sono le domande a cui il consigliere regionale dei Democratici Samuele Astuti voleva rispondere con la richiesta dell’attività dei singoli PS del Varesotto e l’indicazioni dei flussi territoriali.

La fotografia disegna una rete dell’emergenza urgenza differente da quella reale, costruita con la rete regionale lombarda, ed evidenzia le possibili ragioni di alcune criticità legate al carico di lavoro.

Nei primi sei mesi del 2024

sono stati 6.212 gli accessi registrati al pronto soccorso di Angera, al Confalonieri di Luino gli accessi sono stati 6527; 12.232 in quello di Cittiglio, al Galmarini di Tradate sono stati 17.889 accessi, mentre al Ps del Circolo di Varese sono stati registrati 24.185 accessi.

Quello che emerge è la mobilità verso alcuni presidi che rimangono più attrattivi: nella Sette Laghi si tratta del Circolo di Varese e del Galmarini di Tradate.

Nel dettaglio:

al pronto soccorso dell’Ondoli di Angera

si sono rivolti 3931 residenti del distretto di Sesto Calende, 732 quelli provenienti dal distretto di Laveno, gli altri sono dati minori: 194 da Somma Lombardo, 172 da Azzate e 807 le persone da fuori regione o stranieri, cioè cittadini che si sono trovati nel Distretto di Sesto.

Viceversa, i residenti del distretto di Sesto che si sono presentati ai pronto soccorso di altri ospedali, rispetto a quello di riferimento, sono stati più di 2850: 1064 accessi a Cittiglio, 14 a Luino, 910 a Varese, 40 a Tradate, 578 a Gallarate, 239 a Busto, 13 a Saronno.

al Ps del Confalonieri di Luino

sono stati 5290 gli accessi provenienti dal distretto di appartenenza, mentre da quello di Laveno sono stati 245, da Arcisate 312 mentre stranieri o fuori regione sono stati 371.

Negli altri ospedali del territorio, però, sono stati calcolati più di 2800 accessi provenienti dai cittadini residenti nel distretto Luinese: in particolare in 1650 sono andati a Cittiglio, in 11 ad Angera, in 1160 a Varese, in 29 a Tradate, in 28 a Gallarate, e in 13 a Busto.

al PS del Pia Luvini di Cittiglio

si sono rivolti 7751 residenti del distretto di riferimento di Laveno, 1650 dal Luinese e 1074 dal distretto di Sesto Calende. 733 sono arrivati da Varese mentre sono sopra i 100 gli arrivi dai distretti di Azzate ( 181) e Arcisate ( 129). I cittadini di fuori regione o stranieri sono stati 407.

al PS del Galmarini di Tradate

si è rivolta soprattutto l’utenza del distretto di riferimento: 6293 dal Tradatese; ma ci sono stati anche 2471 accessi da Olgiate Comasco, 2396 da Lomazzo, 1317 dal Gallaratese, 1216 da Azzate e anche 1087 dal distretto di Varese. Si sono rivolti al Galmarini anche residenti del distretto di Busto per 996 volte, dal Saronnese in 675 occasioni e da Arcisate per 363 volte. Ci sono poi oltre 500 accessi da luoghi disparati da Campione d’Italia a Milano, ben 16 diversi territori e, infine, 539 accessi da residenti fuori regione o stranieri.

al PS del Circolo di Varese

più di un quarto sono stati accessi di residenti nel distretto stesso, 8736, mentre da Arcisate sono stati registrati 3655 accessi, da Azzate 3086, da Laveno 1622, da Luino 1160, da Tradate 1122, da Sesto C. 910. Al pronto soccorso varesino, però, nel primo semestre del 2024 ci sono stati anche 793 accessi di residenti nel distretto di Gallarate, 572 da quelli di Olgiate Comasco, 285 da Somma Lombardo e in misura minore, sotto i 200, da Busto e da Lomazzo, oltre a 1181 da cittadini fuori regione o stranieri.

Un caso a sé è il ps pediatrico del Del Ponte

unico vero pronto soccorso pediatrico provinciale ha visto, nei primi sei mesi dell’anno, 10.942 accessi.

La maggior parte arriva dal distretto di Varese, 3189, ma sono numerosi anche quelli dei distretti di Arcisate (1568), Azzate ( 1322). Sotto i mille gli accessi dal Gallaratese ( 838), Luinese (725), Sesto calende ( 638), laveno ( 558) , Tradate ( 527) , Somma L. ( 337), Olgiati Comasco ( 294), Busto A ( 244). Stranieri e fuori regione sono stati 391.