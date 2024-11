Infortunio in un capannone a Gerenzano, operaio ferito

Mezzi del 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine sono intervenuti per un infortunio sul lavoro in un capannone in località Inglesina di Gerenzano. (Foto d’archivio, Sos Uboldo)

L’allarme è scattato intorno alle 15.30, nella zona industriale fuori dal paese, che prende il nome dalla vicina cascina. Sul posto sono intervenute automedica, ambulanza dell’Sos Uboldo ed elisoccorso, oltre ad una squadra dei vigili del fuoco dal distaccamento di Saronno: risultavano coinvolte due persone, un uomo di 49 anni e una donna di 44.

L’uomo è stato travolto da un oggetto pesante, è stato poi portato al Galeazzi a Milano, con traumi, ma non in pericolo di vita. La donna invece aveva accusato un malore per lo spavento.

In via Inglesina sono arrivati anche i funzionari di Ats (competente per incidenti sul lavoro) e i carabinieri di Saronno.