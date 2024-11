La panchina rossa di UISP ha di nuovo la sua targhetta

NOTIZIARIO UISP del 13 novembre 2024

VARESE – La panchina rossa UISP ha di nuovo la sua targa

.

È stata installata l’8 marzo scorso accanto alla porta del Comitato di Varese della Uisp, in piazza De Salvo, e da quel giorno ha ospitato le persone che si recano ai corsi organizzati in sede per due chiacchiere prima e dopo la lezione, i ragazzi del bar, mamme che allattano e i passanti che vogliono riposare un attimo. È una panchina molto utilizzata. Unica pecca: la targhetta con scritto «La violenza è l’ultimo rifugio degli stupidi e degli incapaci», con l’invito di recarsi in Uisp per assistenza e aiuto, è scomparsa. Ora è stata ripristinata, come a dire che chi la pensa diversamente, e sostiene una cultura patriarcale dove le donne hanno meno valore, non l’avrà mai vinta.

NAZIONALE – “Tran-Sport: lo sport motore di sviluppo

Il progetto nazionale Tran-Sport, che è stato presentato dall’Uisp a Roma martedì 5 novembre, coinvolgerà tutta l’Italia e durerà 18 mesi. Saranno 40 i Comitati Uisp coinvolti, tra regionali e territoriali, che insieme a diverse organizzazioni partner concretizzeranno azioni tese a promuovere la transizione sportiva nel nostro paese. Ad illustrare obiettivi ed ispirazione del progetto Uisp è stato Vincenzo Manco, responsabile Centro Studi e Terzo Settore Uisp, che ha spiegato come Tran-Sport faccia parte di un percorso iniziato con il progetto “SportPerTutti” e teso ad intervenire sulle gravi conseguenze sociali, economiche e sanitarie legate al Covid 19.

«La riflessione sull’inserimento dello sport nel contesto delle politiche europee è iniziata con il lavoro svolto per inserire la deprivazione sportiva negli indici statistici europei e aumentare il fondo Erasmus + a disposizione, promuovendo partenariati pubblico-privato. Da questa riflessione è emerso il bisogno di un salto qualitativo della nostra mission, per essere protagonisti nei processi di transizione sociale, ambientale, economica. In questa prospettiva la progettazione si pone come parte integrante del percorso di transizione sportiva, capace di valorizzare l’impatto prodotto sul benessere delle persone. Il nostro nuovo progetto vuole intervenire in questo campo attraverso azioni per riqualificare gli spazi urbani, rendere le città più sostenibili, adottare stili di vita attivi, intervenire su tutte le fasce di età e le persone fragili e intende farlo con uno sguardo attento all’Agenda 2030. Lo sforzo che chiediamo ai partner che ci accompagneranno in questo percorso, è quello di individuare nelle città e nelle politiche pubbliche il valore della pratica sportiva come strumento di sviluppo delle comunità».

BASKET – Novembre vivace in Second League

Largo successo del Covo Unicorns a Malnate, il Montello 1982 perde 35-58 in via Libia, pagando a caro prezzo un break di 18-0. Derby lacuale felice per gli Svassi Monate, che regolano l’Angera Pikes per 80-68. Rimonta vincente per gli Spaccalegna Borgo Ticino, che sotto per lunghissimi tratti della contesa battono in volata Trecate per 81-77 con un super Varalli. Prima vittoria stagionale, al quarto tentativo, per i milanesi di Villa Cortese, che battono in casa il Vikingar Cislago con il risultato di 52-48. L’Octopus Travedona supera, nel derby dei laghi di Monate e Comabbio, il Thunder Cral Varano Borghi, che si arrende in via Don Sturzo, per 51-46.

Tre partite sono andate in scena giovedì 7 novembre, con il San Andreas Vercelli che ha ospitato la Polisportiva San Giacomo, vittoria ospite in volata, dopo il +9 vercellese del 36′, per 85-87.Due punti casalinghi per il Giubiano Pigs, in quel di via Morselli, ha la meglio sul Blu Basket Sumirago per 82-73. Derby milanese, nel girone Sud, fra la Kolbe Legnano e il Basket Cuggiono; a fine partita il referto rosa è messo in tasca dai legnanesi i quali centrano la quarta vittoria consecutiva.