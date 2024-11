Luci di Not(t)e musiche per sognare in una magica atmosfera di luci a Busto Arsizio

Primo appuntamento con BAILANDO!, un viaggio tra valzer e mazurche del repertorio popolare interpretate dalla fisarmonica di Roberto Bottini domenica 17 novembre, ore 18 a Villa Ottolini-Tosi, in via Volta 4

Dopo il successo delle passate edizioni, al via domenica 17 novembre alle ore 18.00 in Villa Ottolini Tosi a Busto Arsizio la Rassegna di Luci di Not(t)e con cinque appuntamenti che scandiscono il passare del tempo e delle stagioni con l’avvicendarsi di emozioni e stati d’animo.

Si comincia con BAILANDO!, un viaggio tra valzer e mazurche del repertorio popolare interpretate dalla fisarmonica di Roberto Bottini.

A seguire domenica 1 dicembre EMOZIONI ROMANTICHE con il pianoforte di Luca Cozzi, protagonista nel repertorio più amato del noto compositore F. Chopin. Seguiranno DOLCISSIMO SOSPIRO, un concerto con ispirazione natalizia e con la splendida voce della giovane e promettente Elsa Biscari accompagnata dalla tiorba il 15 dicembre. MUSICAL MAGIC MOMENTS con il pianoforte di Roberto Bottini il 26 gennaio celebrà l’avvio del nuovo anno con musiche festose adatte per accogliere l’anno nuovo.

Ultimo appuntamento MUSIC IN LOVE, con soprano e pianoforte, venerdì 14 febbraio 2025, giorno di San Valentino, una carrellata di celebri melodie dedicate all’amore.

Emozioni e piacevoli sensazioni all’ascolto avvolti dalla bellezza delle luci per vivere in questi mesi dell’anno il “mood” più benefico tra scintillio e suoni in aggiunta al fascino dell’esperienza sensoriale che penetra nei ricordi.

In una cornice unica, ogni evento annuncia la forza evocatrice della musica in un dialogo tra il musicista, che introduce i brani, e il pubblico in ascolto. Il concerto sarà preceduto da un drink di benvenuto grazie alla collaborazione con l’Istituto Professionale P. Verri di Busto Arsizio.

Biglietti disponibili su https://oooh.events/ o presso la sede del concerto.

Info: www.amrossini.com – amrossini.info@gmail.com – tel. 0331.635255