Nel burrone con l’auto sulla strada per il Sacro Monte, la salvano i vigili del fuoco di Varese

È ancora da chiarire con precisione la dinamica del volo di diversi metri che una donna di 45 anni ha fatto mentre era alla guida della sua auto: un salto di diversi metri in un burrone avvenuto nelle prime ore del pomeriggio di lunedì.

Il fatto è successo verso le 13:30 quando i vigili del fuoco di Varese sono intervenuti con un’autopompa e la squadra SAF (soccorso Speleo Alpino Fluviale) in via del Ceppo a Varese, sulla strada che si inerpica verso il sacro Monte.

L’auto è uscita di strada ed è finita in una scarpata a lato della strada. Il personale di soccorso ha quindi estratto la donna alla guida insieme al personale delle ambulanze e poi tramite manovre e attrezzature per il soccorso in zone impervie hanno portato la barella sulla strada per permettere le prime cure sanitarie. La donna ha riportato varie ferite ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono state allertate anche unità del Soccorso alpino e un elicottero sanitario.