Pastorelli non è più il presidente dell’asilo Vedani. “Per me un grande rammarico”

Dopo dieci anni Giampiero Pastorelli non dirigerà più la scuola dell’infanzia Vedani di Angera. La notizia era nell’aria ma è stata ufficializzata il 28 novembre nella seduta del Cda della Fondazione. Di seguito la lettera aperta dell’ex presidente della fondazione in cui si ricostruiscono i momenti cruciali della sua gestione ma anche il palese dispiacere per la decisione dell’amministrazione di avviare un nuovo corso. Tra i rimpianti di Pastorelli c’è in particolare quella che definisce la mancata volontà di concretizzare la realizzazione del Polo dell’infanzia, il progetto a cui teneva maggiormente e che avrebbe portato in via Arena anche alcune classi dell’asilo nido. (Nella foto, Pastorelli con il sindaco Molgora nel momento della consegna delle chiavi della nuova struttura di Via Arena nel 2019)

È con profondo rammarico che devo lasciare il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Scuola dell’Infanzia Vedani nella quale, nei dieci anni di mandato, ho potuto ritrovare quell’amore e quell’impegno di lavoro che la pensione mi avevano tolto. Entrato nel 2014 nei locali di via Aldo Moro (la vecchia sede) capii immediatamente che non poteva essere quella una sede degna per i nostri piccoli angeresi.

La realizzazione della nuova sede era bloccata per i seri cedimenti della struttura ed io mi organizzai per proporre agli allora amministratori comunali di trovare una nuova sede e il Sindaco in carica allora dottore Alessandro Paladini Molgora decise di intervenire portando a termine l’edificio con un progetto che nel 2019 permise all’Asilo Vedani di trasferire la Scuola. L’immobile consegnato era però privo di ogni arredo e di ogni sicurezza nella parte esterna a prato e nella parte interna che avesse permesso una tranquilla fruizione dei locali.

La richiesta fatta agli amministratori portava a tempi lunghissimi la realizzazione ed è allora che con un investimento da parte della Fondazione il CDA decise di finanziare una serie di interventi interni ed esterni, protezione privacy nei bagni, protezioni di sicurezza interne ed esterne, recinzioni che limitassero l’ingresso di animali sulle strutture, uno scivolo carrabile esterno per l’evacuazione nelle esercitazioni di sicurezza e una struttura di gioco nell’area esterna completata con recinzioni a fondo stabile per l’incolumità dei bambini e per tenerli confinati nell’area di giardino scolastico. In questo si è dovuto contare su un intervento di notevole peso economico che ha ridotto il consolidamento del fondo di riserva per soddisfare ogni esigenza di amministrazione dell’asilo Vedani (circa 40%).

Nel periodo 2014/2024 abbiamo attraversato anche un periodo di particolare difficoltà per il quale sarebbe stato necessario ridurre il personale. In accordo con i dipendenti decisi di optare per un “Contratto di Solidarietà” che, a fronte di una riduzione dello stipendio per 2 anni, avrebbe permesso alla Fondazione di uscire dalla crisi.

Tutte queste vicissitudini hanno portato la Presidenza, il CdA e i dipendenti ad una condivisione di responsabilità e ad un rapporto di familiarità nella risoluzione dei problemi che quotidianamente devono necessariamente essere risolti. Oggi la Fondazione della Scuola Vedani ha un rapporto di sincero rispetto con il personale docente, dei servizi e in particolare con la Segreteria che quotidianamente è demandata alla risoluzione dei vari problemi da affrontare.

Abbandonare questa realtà, l’amore che ho per tutti i piccoli, e i locali che ho trasformato rendendoli più vivibili è per me un peso. Sono amareggiato nello scoprire che un nuovo Consiglio di Amministrazione scelto dal Sindaco di Angera che ha voluto estromettermi per un cavillo (inesistente nelle passate scelte) che ad oggi è stato il velo utilizzato per la scelta.

Termino questa mia facendo gli auguri di Buon Mandato ai 5 nuovi consiglieri sperando che possano mantenere il buon rapporto con le maestranze che sempre hanno operato nell’interesse della Fondazione per il benessere dei piccoli angeresi.