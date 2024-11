Per il recupero della ghiacciaia di Bardello in arrivo 35.000 euro dal Ministero delle Infrastrutture

Una notizia tanto inattesa quanto gradita. Il MIT, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stanzia 35.000 euro per il recupero della ghiacciaia di Bardello.

A meno di un mese dall’avvio del cantiere, che costerà 170.000 euro, il Sindaco di Bardello con Malgesso e Bregano Giuseppe Iocca annuncia il contributo ministeriale.

Per il recupero della ghiacciaia, già nel 2018 il comune di Bardello aveva fatto richiesta al Ministero della Cultura. Il progetto era stato giudicato meritevole e inserito in una lista di possibili finanziamenti da effettuare che, però, non sono mai stati realizzati.

Il sindaco Iocca, lo scorso anno, aveva scritto una lettera al Ministero insieme agli altri comuni, inseriti nella lista approvata dal Ministero , per chiedere conto dei soldi promessi, ma, fino a oggi, nessuno ha risposto.

Nelle more di una risposta, l’amministrazione aveva aderito a un nuovo bando, questa volta del MIT, per il restauro di un bene storico del comune. Dato che il progetto era già nella fase esecutiva, era stato inviato immediatamente e oggi la comunicazione dei 35.000 euro destinati all’opera. « È sicuramente una notizia positiva. Certo, non copre i costi di tutto l’intervento ma è un sostegno prezioso. Noi proseguiremo nella nostra azione, condivisa con gli altri sindaci, di sollecitazione al dicastero della Cultura. Intanto, però, questo stanziamento è una buona notizia».

In Lombardia saranno 695mila gli euro totali per interventi sugli edifici di interesse storico culturale in arrivo dal MIT. Tra gli altri interventi, sono stati stanziati, per il 2024, 120mila euro per la ristrutturazione dell’immobile vincolato Palazzo Annoni nel Comune di Briosco; 150mila euro per la riqualificazione dell’ex caserma della Guardia di Finanza presso il Valico del Giovo, oggi edificio storico, nel Comune di Garzeno; 200mila euro per la riqualificazione e il riuso funzionale del Castello e del Borgo Medievale di Redondesco; 90mila euro per il risanamento conservativo, consolidamento strutturale, rifacimento del manto di copertura con relativa bonifica del corpo centrale di Villa Tittoni Traversi a Desio; 100mila euro per il restauro e la valorizzazione del cimitero monumentale di Alzano Lombardo. Le misure sono finanziate con fondi del dicastero di Porta Pia e prevedono ulteriori stanziamenti nei prossimi anni.

«Il Mit vuole confermare con i fatti la propria attenzione ai territori» ha detto il vice presidente del Consiglio e Ministro MatteoSalvini.