Temperature ancora rigide: termosifoni accesi fino a metà maggio a Bardello con Malgesso e Bregano

Pioggia, vento e temperature basse hanno indotto l’amministrazione di Bardello con Malgesso e Bregano a posticipare di un mese lo spegnimento degli impianti di riscaldamento.

Con un’ordinanza, il sindaco Giuseppe Iocca proroga fino al 15 maggio i termini per poter tenere accesi i termosifoni.

Il prolungamento, però, prevede un diverso monte ore consentito: non le 13 ore giornaliere previste fino al 15 aprile ma sei quotidiane. I cittadini, quindi, possono accendere gli impianti di riscaldamento tra le 6 e le 21 per un massimo di sei ore. L’ordinanza potrebbe prevedere ulteriori modifiche in base alle condizioni climatiche future.