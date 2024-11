“Piccolo sciamano“, da Luino un racconto sull’autismo nel rapporto padre – figlio

“Piccolo sciamano” è un romanzo che nasce dall’esperienza personale di un padre alle prese con le sfide e le meraviglie dell’essere genitore di un bambino autistico. Un’opera che sceglie di non utilizzare nomi di persona o luogo, per concentrarsi sull’essenza delle emozioni umane, raccontando la fragilità e la solitudine, ma anche la bellezza nascosta in ogni relazione, se osservata da vicino.

Scritto in prima persona e al tempo presente, il libro accompagna il lettore nella quotidianità di un padre separato e del figlio di otto anni. Ogni capitolo si apre con un ricordo del protagonista: un dialogo intimo con il bambino che anticipa momenti della loro vita insieme, come il ritorno da scuola, una merenda a casa di un compagno o i delicati tentativi dell’uomo di costruire una nuova relazione sentimentale, spesso resi complessi dalla presenza dell’autismo.

Il titolo, “Piccolo sciamano”, riflette il cuore della storia: il figlio viene descritto come una guida, capace di mostrare al padre un modo unico di vedere il mondo. Attraverso momenti di comicità, tenerezza e un sorprendente finale onirico, il romanzo celebra l’inclusione come un viaggio fatto di piccoli passi, un percorso capace di abbattere pregiudizi e di avvicinare le persone.

L’autore, originario di Luino, spiega che questo libro è nato dal desiderio di dare voce a chi vive l’autismo e alle famiglie che quotidianamente con esso si misurano. Dopo una lunga pausa dalla scrittura, dovuta alle responsabilità familiari e alle difficoltà della vita, l’autore ha deciso di riprendere la penna nel 2021, con l’intento di creare un’opera capace di sensibilizzare e, allo stesso tempo, offrire speranza.

Il romanzo non è solo una testimonianza, ma un invito a guardare il mondo con occhi nuovi, lasciandosi guidare dalla purezza e dalla profondità del “piccolo sciamano”. Un viaggio che, alternando fragilità e forza, apre le porte alla comprensione e all’accettazione.

Piccolo Sciamano, di Marco Negri, pagine 150 self-publishing, in copertina flessibile, e-book.

Età di lettura: dai 9 anni in su.

Data di uscita: 10 novembre 2024.