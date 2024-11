Pop e synth-punk, Loste presenta il nuovo singolo “Amaro in Bocca”

È online da venerdì 22 novembre, il nuovo singolo di Stefano Morandini, per tutti Loste. Cantante e chitarrista da sempre legato al mondo della musica, presenta il brano “Amaro in Bocca”.

Un brano synth-punk contaminato da pop ed elettronica, in un mix di suoni che strizzano l’occhio all’urban, ma come sempre anche al classico punk italiano di fine anni Novanta e inizio Duemila. Il suo ritorno sulle scene è stato però segnato dal singolo “Elevato Tasso”, uscito lo scorso giugno. La pubblicazione del nuova album è in programma per la fine del 2024.

Parlando del brano “Amaro in Bocca”, Loste spiega: «Questa canzone spiega quella sensazione di inadeguatezza che si prova ogni qualvolta si passa per strada e si hanno gli occhi addosso perché si è diversi o perché non ci si comporta mai come gli altri vorrebbero. La voglia sarebbe quella di sparare sulla folla, di lanciare una bomba sulla propria città, ma poi si prova a compiacere tutti, sforzandosi di essere perfetti nel modo di vivere, nel modo di approcciarsi alla musica e alle altre persone. Ma siccome questo non basta e non basterà mai, ci si beve sopra e quindi non resta che accontentarsi di ciò che è rimane, ovvero l’ “Amaro in Bocca”».

Il brano scritto da Loste (Stefano Morandini) è stato arrangiato da Loste e Antonio “Aki” Chindamo. Registrato. Mixato e Masterizzato da Antonio “Aki “ Chindamo presso Auditoria Records di Fino Mornasco (CO) tra gennaio e settembre 2024. Hanno suonato: Loste (voce, chitarra, batteria elettronica), Francesca Morandi (basso), Marco Mengoni (batteria), Aki (tastiere, synth, programmazioni, batteria elettronica)

Foto promozionali di Stefano Simone. Grafiche a cura di Loste e Flai Graphic Design.