Il nuovo singolo di Loste è dedicato al suo gatto Banzai, avvelenato a Sant’Ambrogio

“A-A-Amici Gatti” è il nuovo singolo di Loste personaggio attivo nel mondo della musica indipendente, del punk e del rock italiano sin dai primi anni ’00.

L’artista varesino – all’anagrafe Stefano Morandini – ha intrapreso nel 2022 il suo percorso solista che lo porterà a pubblicare ad ottobre 2025 il suo primo album, anticipato dai singoli “Elevato Tasso”, “Amaro in Bocca” e da questo nuovo brano “A-A-Amici Gatti”, per Fiabamusic, etichetta/management trentino che già supporta artisti come Caterina Cropelli, The Bastard Sons of Dioniso e molti altri.

Si tratta di una classica ballad, sporcata dal tipico sound pop/punk di fine anni ‘90/ inizio ’00; questo brano è stato dedicato al gatto nero del cantante, Banzai, che per anni, regolarmente, ha aspettato per strada Loste per poi riaccompagnarlo a casa dopo certe “serate brave”. Ma dietro un argomento apparentemente leggero, si nasconde un altro tipo di significato.

Con questo brano Loste vuole sottolineare non solo come spesso gli animali dimostrino più empatia delle persone, ma di come molte persone siano così egoiste da n n avere cura degli altri anche nei momenti di maggiore eccesso, dovuti alla debolezza psicologica o fisica.

Il gattino Banzai purtroppo è stato avvelenato di recente e per onorare al meglio la sua memoria, durante i concerti di presentazione di questo singolo, verrà venduta una maglietta la cui immagine è stata dipinta dallo stesso Loste e il cui ricavato andrà a sostenere “La Fermata del Miciobus”, un gruppo di volontari che si occupa di curare e dare in adozione i gatti randagi o abbandonati.

«Quando cerchi gli amici spesso non li trovi, ma trovi il gatto. E forse in fondo ti va pure meglio…. Nel periodo buio del post-covid, durante uno dei periodi più neri della mia vita in cui ho ecceduto anche troppo e troppo spesso con l’alcol, spesso ho trovato intorno a me persone che hanno approfittato delle mie debolezze e non mi hanno mai aiutato ad uscire da questo tunnel, dimostrando totale mancanza di empatia e grande egoismo. In questo periodo, però, curiosamente il mio gatto Banzai mi ha sempre aspettato nella via dove abitavo per riaccompagnarmi a casa, quasi come se capisse il mio momento no e, a suo modo, volesse darmi il suo supporto. Questa cosa è successa regolarmente, tutte le notti, almeno per tre anni; Banzai, finché non entravo in casa e non mi mettevo a letto, quindi al sicuro, non si dava pace e non si addormentava; poi una volta che ero a posto, tornava alle sue faccende di gatto. Spesso si dice che i gatti siano animali approfittatori, che vogliono solo il cibo e ai quali non interessa nulla degli umani; e invece io questa caratteristica l’ho riscontrata nei miei amici dell’epoca i quali, nonostante a loro volta eccedessero in alcol, droga, etc, si eclissavano o, peggio ancora, si sentivano in diritto di condannare questi miei comportamenti. Ora che Banzai è stato avvelenato e non c’è più, sono ancora più convinto del fatto che sia stato un amico sincero, e ho deciso di anticipare i tempi di uscita di questa canzone per ringraziarlo per tutto ciò che ha fatto per me, e parlando “solo” di un gatto, direi che è già stato tanto…», Loste.

BIO

Classe 1985, Loste è un cantante, chitarrista, autore e personaggio legato al panorama della musica indipendente italiana. Esordisce sui palchi di Varese e provincia con la sua storica band punk/rock, i Collettivo01, formazione durata fino al 2014 con la quale ha pubblicato due album e ha avuto modo di far parte della storica scena punk/rock lombarda di fine anni ‘90/’00 condividendo tanti palchi con band di riferimento come Pornoriviste, Punkreas, Skruigners, Rappesaglia, Gerson, etc e diventando un piccolo punto di riferimento per il genere nella sua Provincia. Tanto che, a cavallo tra il primo e il secondo album dei Collettivo01, ovvero nel 2011, Loste viene chiamato proprio dalle Pornoriviste per sostituire lo storico chitarrista/cantante Dani Marceca partecipando attivamente alla stesura e alla registrazione dei brani dell’album “Le Funebri Pompe” (2013), senza però prendere parte al tour successive a causa di forti dissidi con la produzione; terminata nel 2014 la promozione del secondo disco “Cronovendetta” dei Collettivo01, complici dei problemi fisici al braccio sinistro e agli impegni professionali nel mondo della musica come agente di booking ed organizzatore di eventi, Loste è costretto a stoppare l’attività artistica per molto tempo, almeno fino a fine 2019, quando contro ogni pronostico medico torna ad imbracciare la chitarra salendo a sorpresa sul palco della Festa del Rugby di Varese come ospite dei Sicks, altra storica formazione della sua città. A fine 2021, nel periodo post-covid e dopo quasi un decennio dalle ultime composizioni originali, un periodo molto “no” della vita di Loste permette comunque la nascita delle sue nuove canzoni, il cui risultato è una produzione punk/rock di nuova concezione con testi irriverenti e provocatori, inserti di elettronica e dance, ma che ovviamente strizzano sempre l’occhio al suo retaggio degli anni ‘90/’00. Inizia quindi la collaborazione con Auditoria Records per la stesura e la produzione di questi brani, e con i consigli “da lontano” dell’amico Fabio Ilacqua, peraltro quasi dirimpettaio di Loste.

Nel 2022 Loste ritorna anche sui palchivdella provincia per alcune apparizioni, tra cui la prestigiosa partecipazione a Woodinstock ’22 (Ternate – VA) dove si è esibito insieme a Omar Pedrini in un emozionante concerto composto da brani della scena grunge di Seattle, dei Timoria in un vero e proprio tripudio di rock, punk e grunge.

Dopo un altro periodo in studio di registrazione, il 17 marzo 2023 Loste pubblica per l’etichetta Piuma Dischi “JackPunk”, cover della celebre colonna sonora del film cult anni ’90 “Jack Frusciante è Uscito dal Gruppo”, tratto dall’omonimo romanzo. Questo brano da’ il via ufficialmente alla carriera solista di Loste che, nell’estate 2023 partecipa poi all’evento benefit “Anna on The Beach” a Verbania insieme a Bad Frog, Rubber Room e The Monkey Weather, il cui ricavato è stato donato alla Fondazione Hollman di Cannero per i bambini ipovedenti; sempre dall’estate 2023 Loste partecipa regolarmente come ospite di diverse serate di Trashmilano, seguitissimo collettivo di dj del varesotto e altomilanese, mettendo in piedi degli show a metà tra concerto e dj-set.

Il 12 giugno 2024 è invece uscito “Elevato Tasso” il primo singolo originale di Loste presentato alla Festa del Rugby Varese davanti a 8000 persone e seguito da alcune date promozionali, anche in apertura a nomi importanti della musica alternativa italiana come Bandabardò, Giancane e ThevBastard Sons of Dioniso. Il 22 novembre 2024 è uscito il secondo singolo “Amaro in Bocca”, mentre il 28 marzo sarà la volta della nuovissima “A-A-Amici Gatti, brani che anticipano l’album di inediti previsto per ottobre 2025 e che inaugura la collaborazione con l’etichetta Fiabamusic di Trento. (Foto sopra di Luca Morselli)