Rissa davanti ad un locale sul Sempione a Castellanza. Due feriti all’ospedale, uno in codice giallo

Botte da orbi davanti ad un locale di corso Sempione a Castellanza prima dell’alba di venerdì. Un giovane di 20 anni è finito in ospedale in codice giallo all’ospedale di Legnano e uno di 21 in codice verde a Busto Arsizio, gli altri due partecipanti alla rissa se la sono cavata con escoriazioni e qualche tumefazione.

La violenza è scattata attorno alle 4 del mattino, probabilmente dopo la chiusura del locale, a poche decine di metri dalla stazione dei Carabinieri di Castellanza, subito intervenuti insieme a due ambulanze e un’automedica per calmare gli animi, identificare i partecipanti e permettere i soccorsi dei sanitari.

I protagonisti sono un nordafricano, che ha avuto la peggio riportando lesioni serie ma non tali da metterne a rischio la vita, due peruviani e un italiano. Ad accendere gli animi delle due fazioni , probabilmente, l’eccesso di alcol ingerito durante la serata.