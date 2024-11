Saronno Servizi potenzia l’applicazione che fornisce le informazioni agli utenti con l’Intelligenza Artificiale

Non si arresta la crescita di Tribbi, il chatbot di Saronno Servizi, che fornisce informazioni sia sul sito istituzionale sia sulle pagina Facebook della partecipata del Comune di Saronno. Negli ultimi mesi il servizio, nato dall’applicazione dell’intelligenza artificiale alle conoscenze e alle competenze degli uffici di Saronno Servizi nel supporto agli utenti, ha continuato a evolversi, diventando più performante e “raddoppiandosi” con l’arrivo di Sporty, dedicato a rispondere alle domande su iscrizioni e servizi degli impianti sportivi.

Ora Tribbi si amplia ulteriormente, mettendosi a disposizione dei saronnesi, siano essi utenti degli impianti sportivi, del sistema di mobilità o del settore tributario, anche su WhatsApp. È infatti attivo da qualche settimana al numero 331/6778704; anche qui Tribbi offre informazioni su orari, attività e pratiche per tutti i settori seguiti dalla partecipata, inclusi i servizi dedicati alle attività dilettantistiche.

In sostanza, da assistente digitale con il compito iniziale di fornire informazioni tributarie e aiutare a calcolare l’IMU, Tribbi è cresciuto in quattro anni, trasformandosi in una versione 2.0 disponibile su diversi dispositivi, capace di coprire diversi ambiti con informazioni sempre aggiornate e personalizzate.

Solo nell’ultima fase di sperimentazione, Tribbi ha scambiato 2.500 messaggi con i saronnesi, totalizzando 110 conversazioni già durante la fase di test.

«Tribbi e la sua crescita esponenziale in soli quattro anni rappresentano l’ennesima dimostrazione della capacità della società di continuare a

migliorarsi – commenta il presidente di Saronno Servizi, Pietro Insinnamo – offrendo agli utenti servizi sempre più personalizzati e su misura. Questo è uno degli asset su cui corre, è proprio il caso di dirlo, lo sviluppo di Saronno Servizi».