Trent’anni di storie con VareseNews, ecco il nostro podcast

“Autunno del 1997, quando il web era ancora una frontiera inesplorata e Google non era ancora stata fondata, nasceva Varese News”.

Inizia così il trailer del podcast che noi di VareseNews abbiamo realizzato con Chora Media, la prima podcast company italiana. Si intitola Cara VareseNews ed è uscito nelle sue prime due puntate nella mattina di giovedì 7 novembre, poi ne seguiranno altre sette.

Chi sono i protagonisti? Noi e tutti voi, la nostra comunità di lettori. Abbiamo scelto nove storie, tra le tante che hanno intersecato il nostro percorso in questi anni, e che raccontano le tappe principali del nostro cammino, iniziato proprio con la nascita del web. Per arrivare fino ad oggi, nel 2024, quando per l’edizione di Festival Glocal abbiamo deciso di mettere un focus sull’intelligenza artificiale.

Altre due puntate del podcast usciranno giovedì 14 novembre, poi una alla settimana, sempre di giovedì. Per scoprire in anteprima i protagonisti di queste storie vi aspettiamo venerdì sera alle Ville Ponti di Varese, dalle 21 per la serata che prende, ovviamente, il nome dal podcast e sarà condotta da Francesca Milano di Chora Media. L’ingresso è libero e gratuito, iscrivetevi, vi aspettiamo.

Sul palco di saranno tutti i protagonisti della puntata del podcast: da Laura, la mamma di Agata, la bambina nata in Valveddasca dopo moltissimo tempo, a Vincenzo, l’imbianchino di Casatronno che si è trovato a dipingere le pareti della sua scuola elementare, quella che diventerà Materia, la nuova sede di VareseNews ma non solo. Come vi dicevamo però, le storie sono tante e diverse. Il secondo episodio di questa serie tocca uno dei fatti di cronaca che più ha sconvolto la provincia di Varese. Buon ascolto!

Qui trovate le prime due puntate:



Storie da ascoltare che toccano tutta la nostra provincia, dalla Valcuvia a Malpensa. E pensare che tutto è iniziato quasi per gioco, proprio come raccontiamo nel nostra trailer.

“Allora ci lavoravano due viterbesi, Carlo e Marco e un lucano, Michele. Varese era una realtà operosa, ma poco incline ai cambiamenti. In pochi credevano al possibile sviluppo dell’informazione online. E invece la storia diede ragione a quei pionieri. Nel mondo delle startup tecnologiche sono epici i garage. Noi siamo partiti da un circolino e ora riapriamo una scuola per portarci la redazione. Da quel lontano 1997 VareseNews ha attraversato tutti i cambiamenti e le trasformazioni della rete e oggi continua a farlo, restando connesso al territorio in cui vive. In questo podcast abbiamo deciso di raccontare alcuni eventi e alcune storie che hanno segnato la vita del territorio e del nostro quotidiano che da quasi trent’anni è un punto di riferimento per la sua comunità”.

Trovate gli episodi anche su Youtube: