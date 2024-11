Un giardino terapeutico per il Molina a Varese: nasce “Il verde ricordo”

Il 21 novembre 2024, presso il Nucleo Alzheimer della Fondazione Molina a Varese, si è svolta l’inaugurazione del nuovo giardino Alzheimer “Il Verde Ricordo”: questo spazio, progettato per i pazienti più fragili, occupa un’area di 1000 metri quadrati e include specie vegetali selezionate per stimolare i sensi, aree di riposo ombreggiate da alberi, orti terapeutici, percorsi con fiori della memoria e pergolati colorati. Alla cerimonia hanno partecipato le autorità della fondazione – dal presidente Carlo Maria Castelletti al direttore Generale Marco Masini – l’assessore ai servizi sociali del Comune di Varese Roberto Molinari, l’agronomo Daniele Zanzi che ha realizzato l’opera.

«Tanti progetti si sono realizzati in questo triennio sotto la guida del nostro Presidente Carlo Maria Castelletti. È stato un lavoro continuo di costruzione, con il coinvolgimento dei nostri operatori che ci hanno messo impegno e cuore – ha sottolineato il Direttore Generale della Fondazione Molina Marco Masini – Questo progetto però lo ricorderò particolarmente, perché è nato quasi per caso dopo una chiacchierata con Daniele Zanzi. Detto fatto, poche parole e senza proclami, Daniele ha dato il via alla progettazione e realizzazione di questa splendida opera verde, per Fondazione Molina e per la città di Varese. Il giardino rimarrà nel tempo immutato, come lo stiamo vedendo, grazie alla manutenzione, assicurata a titolo gratuito, dalla qualificata squadra giardinieri di FitoConsult».

Il progetto “Il Verde Ricordo” è stato reso possibile infatti grazie alla generosa donazione dell’azienda Fito-Consult di Varese, di cui Zanzi è titolare, che ha curato la progettazione e la realizzazione – durata un intero anno – e che garantirà la manutenzione gratuita del giardino negli anni a venire: spazio non solo terapeutico, ma anche simbolo di cura e attenzione per i pazienti affetti da Alzheimer e per le loro famiglie.