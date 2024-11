Uyba, il tris è servito: la Eurotek piega Pinerolo al tie-break

Sofferta, incompleta, sudata ma meritatissima. La Eurotek Busto Arsizio ottiene la terza vittoria consecutiva, resta imbattuta nella nuova versione Barboliniana e dopo essersi tolta due grandi soddisfazioni lontano da casa ne coglie una davanti al pubblico amico di viale Gabardi. Caldissimo e forte di quasi 1.700 unità.

Il successo della UYBA su Pinerolo arriva al tie-break e vale due punti d’oro che permettono alle biancorosse, addirittura, di agganciare la zona playoff: ottavo posto, roba impensabile appena due settimane fa quando la squadra languiva a quota zero. (foto G. Alemani-Uyba)

Un applauso va anche alle piemontesi, brutta gatta da pelare per tutte le concorrenti nella lotta salvezza. Senza il libero titolare Moro, la squadra di Marchiaro ha trovato risorse dalla panchina, ha sfiorato il colpaccio nel secondo set e mandato l’incontro al quinto, portando a casa un punto comunque utile.

Ma la serata doveva essere biancorossa e così è stata: Piva, 25 punti, ha trascinato le compagne ma anche Kunzler (19) ha confermato la crescita. Barbolini, che aveva dato spazio a Scola in regia, nel quinto set ha ritrovato Boldini, Obossa e una Van Avermaet dominante sotto rete con 14 punti e il 50% in attacco. Mosse vincenti nel tie-break dove ogni palla e ogni scelta possono essere decisive.

LA PARTITA

Pinerolo sorprende Busto nel set iniziale: la Eurotek perde il passo, resta in scia grazie al bell’impatto di Kunzler ma non riesce mai a chiudere del tutto la distanza che la separa dalla Wash4Green, capace di chiudere 22-25 con i punti di Sorokaite e Cambi.

Il secondo set è cruciale ed estremamente equilibrato; Busto parte bene con Van Avermaet e Obossa, arriva a +4 ma poi si ritrova addosso le piemontesi brave a non mollare e addirittura a mettere la freccia con Perinelli. Barbolini toglie Boldini e Obossa, inserisce Scola e Frosini e trova una Piva in versione uragano (9 punti nel set): si va ai vantaggi prolungati fino a quando Sartori mette giù il 29-27 Eurotek.

Sull’onda dell’entusiasmo le Farfalle dominano il terzo parziale di gioco: gli esperimenti di Marchiaro non hanno effetto mentre Piva e Frosini aprono un divario che si fa via via più netto. Quando poi si va al centro, Van Avermaet è una sentenza e allora il set scorre veloce per chiudersi 25-13.

Ma Pinerolo non è venuta per farsi travolgere e nel quarto riparte bene con Bracchi, Sylves e Perinelli. Busto, un po’ sorpresa, va sotto in modo netto (10-17) poi con Obossa dimezza lo svantaggio ma non basta: si va al quinto dopo il 20-25 per la Wash4Green.

TIE BREAK

La Eurotek però non si fa sorprendere: Barbolini va con il sestetto titolare e ottiene risposte da Obossa e Van Avermaet. Al cambio campo l’ipoteca è fortissima (8-2) e la seconda metà del set serve solo a confermare il successo bustocco, con Kunzler che si prende gli ultimi applausi della serata (15-8).