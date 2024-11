Varese “apparecchia” una partita solidale di burraco

Domenica 24 novembre, alle 15:00, gli amanti del burraco si ritroveranno nella sala Varese Vive in via San Francesco d’Assisi 26 per sfidarsi a colpi di carte, ma con uno scopo nobile: aiutare chi è in difficoltà.

L’evento, dal nome suggestivo “Il Burraco apparecchia per i poveri” è pensato per raccogliere fondi destinati alla Casa della Carità che in questi giorni ha avviato, accanto ai suoi consueti servizi, anche una mensa serale per i poveri che si rivolgevano alle suore della Riparazione in via Luini, servizio ora chiuso.

Con 20 euro di iscrizione, i partecipanti non solo si contenderanno la vittoria in quattro turni di gioco (con tanto di rinfresco tra il terzo e il quarto), ma contribuiranno al progetto ESORDI, che permette, grazie alla collaborazione della Fondazione comunitaria del Varesotto, di raddoppiare la somma raccolta per offrire ancora più pasti agli ospiti della Casa.

Per chi ama giocare con il cuore (e un po’ di fortuna), è possibile iscriversi chiamando Maria Grazia, Natalia o Laura, oppure scrivendo a info@panedisantonio.com.