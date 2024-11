Varese e il Risorgimento: al Palazzo Estense la presentazione di una nuova guida storico-culturale

Sabato 23 novembre 2024 alle 10.30, la Sala Matrimoni di Palazzo Estense ospiterà un evento dedicato alla storia risorgimentale della città.

L’Associazione Varese per l’Italia XXVI maggio 1859 presenterà la nuova guida intitolata “Varese – Itinerario risorgimentale“, un volume che racconta il percorso e le vicende che videro Varese protagonista nel periodo garibaldino.

La guida, pensata per una facile consultazione e dal formato pratico, è articolata in 15 punti e arricchita da foto e mappe. Uno strumento utile per chiunque voglia riscoprire la storia della città, che sarà principalmente distribuito nelle scuole per sensibilizzare i giovani sul valore del patrimonio storico locale.

All’evento parteciperanno l’autrice, professoressa Albertina Galli de Maria, e due storici: Robertino Ghiringhelli, già docente di Storia delle Dottrine Politiche presso l’Università Cattolica di Milano, e il professor Antonio Orecchia, docente di Storia Contemporanea e Storia del giornalismo all’Università dell’Insubria.