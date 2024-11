Varese sotto zero, la luna piena porta la brina

E inverno sia, anche sol sole, anche se siamo a novembre: basse temperature e bel tempo per questo fine settimana che si affaccia e che anche se freddo darà la possibilità di godersi delle belle giornate anche all’aperto.

SITUAZIONE

Il Centro geofisico prealpino fotografa la situazione: “Nel fine settimana sarà ancora presente una zona di alta pressione sull’Europa centrale e sul N-Italia con bel tempo autunnale che favorisce il ristagno atmosferico e nebbie notturne sulla pianura. Da lunedì veloci correnti occidentali porteranno verso le Alpi nuvole dall’Atlantico ma le nostre regioni resteranno perlopiù protette dallo sbarramento alpino.“

PREVISIONI

Venerdì: “All’alba plenilunio con cielo sereno e brinate. In giornata ben soleggiato. Foschie e banchi di nebbia in formazione dalla serata sulla pianura e luoghi umidi. Torna l’inversione termica con clima mite in montagna e 0°C in rialzo verso 2800 m.“

Sabato “Soleggiato su Alpi e fascia prealpina. Sulla pianura padana presenza di nebbie in parziale dissoluzione nelle ore centrali della giornata. Massime verso 8/9°C, meno freddo sulle Prealpi e mite per la stagione in montagna con 0°C oltre 3000 m.“

Domenica: “Su Alpi e Prealpi in buona parte soleggiato con velature. Sulla pianura nebbie in dissoluzione al mattino e passaggi nuvolosi nel pomeriggio. Asciutto.”

TENDENZA

Lunedì 18 e martedì 19 Novembre: nuvoloso ma probabilmente asciutto. Temperature nella norma stagionale. Minime 3-5°C, massime verso 10°C.