Settimana Santa 2025 al Sacro Monte di Varese: celebrazioni, musei aperti e visite guidate

Con l’arrivo della Settimana Santa, il Sacro Monte di Varese si prepara ad accogliere i fedeli e i visitatori con un ricco programma di celebrazioni liturgiche, aperture straordinarie dei musei e iniziative culturali.

Il calendario religioso entra nel vivo con le celebrazioni del Venerdì Santo, 18 aprile: alle ore 8.00 la Via Crucis, alle 15.00 la celebrazione della Passione del Signore, e alle 20.45 una suggestiva Via Crucis itinerante, che si svolgerà anche in caso di maltempo con partenza dal Mosè, passaggio lungo le vie Moriggi e S. Bianchi, e conclusione in Santuario.

Il Sabato Santo, 19 aprile, sarà caratterizzato da due Vie Crucis al mattino (alle 7.00 e alle 9.30, quest’ultima promossa da Comunione e Liberazione) e dalla Solenne Veglia Pasquale delle ore 21.00, animata dalle Romite Ambrosiane.

La domenica di Pasqua, 20 aprile, si terranno le celebrazioni delle Sante Messe alle ore 7.30, 9.00, 11.00 e 16.30, con il Santo Rosario alle ore 16.00. Le celebrazioni proseguiranno anche nel Lunedì dell’Angelo, 21 aprile, con messe alle ore 7.30, 9.00, 11.00 e 16.30.

Durante tutto il periodo pasquale saranno garantiti momenti per la riconciliazione. Le confessioni si potranno effettuare:

– Nei giorni feriali: dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 16.30.

– Nei giorni prefestivi e festivi: in prossimità delle celebrazioni liturgiche.

Pasqua tra arte e cultura: musei aperti e visite guidate gratuite

Oltre alla spiritualità, la Pasqua 2025 rappresenta un’ottima occasione per scoprire il patrimonio artistico del Sacro Monte. I musei saranno aperti con orari straordinari e visite guidate incluse nel biglietto nei giorni festivi.

Giovedì 17 e venerdì 18 aprile:

– Casa Museo Pogliaghi: aperta dalle 10.00 alle 13.00.

– Museo Baroffio e Cripta: dalle 14.00 alle 18.00.

Sabato 19, domenica 20 (Pasqua) e lunedì 21 aprile (Lunedì dell’Angelo), tutti i musei saranno visitabili dalle 10.00 alle 18.00, con visite guidate alla Casa Museo Pogliaghi e alla Cripta incluse nel biglietto d’ingresso.

Alla scoperta del Sacro Monte con le visite guidate del Comune

Nell’ambito del progetto culturale “Da Globale a Locale”, il Comune di Varese propone una serie di visite guidate gratuite al Sacro Monte, riconosciuto Patrimonio Unesco dal 2003.

La prima, dal titolo “Il Sacro Monte nel ’900”, è in programma:

– Sabato 19 aprile

– Giovedì 24 aprile Entrambe alle ore 9.30.

I partecipanti saliranno in funicolare per una passeggiata tra le vie del borgo, con particolare attenzione agli edifici dell’ospitalità del primo Novecento. La visita si concluderà alla Casa Museo Pogliaghi, custode di una preziosa collezione di opere d’arte e reperti storici, ospitata in una dimora dallo stile architettonico eclettico.