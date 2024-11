Varese tra i 10 centri di eccellenza per l’endometriosi: “Una malattia che influisce su fertilità e qualità della vita”

Un ambulatorio dedicato, una equipe multidisciplinare, un’attività di ricerca a livello internazionale. Il professor Fabio Ghezzi, direttore della ginecologia dell’Asst Sette Laghi è tra gli specialisti che hanno contribuito a costruire in Lombardia il modello di assistenza a rete per l’endometriosi.

« È una patologia complessa che richiede un approccio da parte di specialisti differenti – spiega il professor Ghezzi – dal ginecologo, al chirurgo, allo psicologo, allo specialista della procreazione medicamento assistita. Il dolore è il principale sintomo ma non sempre è localizzato nell’apparato riproduttivo. È ormone dipendente nel senso che si acutizza in corrispondenza dell’ovulazione. Può iniziare anche in giovanissima età, con il menarca e finire con la menopausa. È una malattia che influisce sulla fertilità e, in genere, sulla qualità della vita».

All’ospedale di Varese esiste un ambulatorio dedicato che segue 800 donne: «Purtroppo non è chiara la causa di questa patologia. Ci sono diverse teorie ma nulla che spieghi totalmente ogni forma. Non esiste prevenzione: spesso c’è una componente di famigliarità. È possibile, però, parlare di diagnosi precoce. Purtroppo non sempre è evidente durante una visita ginecologica di routine. Occorrono competenze specifiche e la capacità di leggere l’ecografia».

Spesso si arriva alla diagnosi anche anni dopo l’insorgere dei sintomi: « Questo è legato alla convinzione delle donne che il dolore è una condizione naturale: il dolore durante il ciclo, o durante i rapporti viene spesso sottovalutato. Invece è una malattia complessa e il trattamento è multimodale: può essere farmacologico o chirurgico. Anche l’intervento di asportazione può riguardare organi differenti, vescica, intestino, ecc.È una malattia che infiltra i nervi delle pelvi, che si può anche presentare in distretti differenti: intestino o polmoni per cui quando si ovula si fa fatica a respirare».

La rete della cura dell’endometriosi risponde così all’esigenza di offrire la massima capacità di indagine e di cura : « Purtroppo è una malattia recidivante, può tornare più volte. Per questo, se diagnosticata in età molto giovane, parliamo della possibilità di congelare gli ovociti in vista di una gravidanza futura».