Villa Recalcati in festa per i 250 anni della Guardia di Finanza

Il 22 novembre 2024, Villa Recalcati ha ospitato l’evento conclusivo delle celebrazioni per i 250 anni dalla fondazione della Guardia di Finanza: una cerimonia che ha visto la sala consiglio della Provincia gremita di autorità civili e militari e di rappresentanti di associazioni di categoria e di amministratori pubblici, e che si è distinta per diversi momenti solenni e significativi.

Galleria fotografica A Villa Recalcati la cerimonia finale del 250esimo anniversario della Guardia di Finanza 4 di 12

La giornata infatti è iniziata innanzitutto con un minuto di silenzio, in memoria di un doloroso anniversario: «Oggi è il 22 novembre 2024. Il 22 novembre 2022 è morto Roberto Maroni – ha ricordato nel suo saluto iniziale il presidente della Provincia Marco Magrini – vorremmo perciò iniziare questo incontro con un minuto di silenzio in suo ricordo» un silenzio commosso, che si è concluso con un applauso liberatorio. Magrini ha poi letto il messaggio del ministro Giancarlo Giorgetti, assente per impegni istituzionali internazionali e dato l’avvio ufficialmente alla giornata, condotta dal giornalista Matteo Inzaghi.

Un video ha ricordato i 18 appuntamenti in tutta la provincia dove sono stati dedicati alle fiamme gialle parchi, giardini e luoghi significativi dei comuni coinvolti, e diversi sono stati gli interventi: da parte del vicario del Prefetto, del senatore Alessandro Alfieri, dei procuratori generali della repubblica di Varese e Busto Arsizio, il presidente della Camera di Commercio Mauro Vitiello, degli ordini dei dottori commercialisti di Varese e Busto Arsizio e dell’ordine degli avvocati di Varese e della rappresentante dell’ordine dei giornalisti Rosy Brandi, solo per dirne alcuni, in una sala che vedeva presenti tra gli ospiti anche alcuni consiglieri regionali del territorio – Dell’Erba, Astuti e Licata – e diversi sindaci della provincia. Tutti hanno rivolto un saluto e un ringraziamento al prezioso lavoro delle fiamme gialle, comandate e rappresentate del comandante della compagnia di Varese, generale Crescenzo Sciaraffa.

Un momento particolarmente emozionante è stato poi il conferimento della cittadinanza onoraria alla guardia di finanza da parte dei Sindaci di Lavena Ponte Tresa, Luino e Porto Ceresio, un riconoscimento per il costante impegno delle Fiamme Gialle nel territorio.

Successivamente, è stata inaugurata una interessante mostra storico-artistica, omaggio alla lunga storia del Corpo. L’esposizione, curata con grande attenzione, comprende documenti, fotografie e reperti che ripercorrono i momenti più significativi della Guardia di Finanza: tra essi, veri e propri ricordi di chi ha vissuto la frontiera, dalle stecche di sigarette alle moto Guzzi da pattuglia.

Il taglio del nastro, accompagnato da un vin d’honneur, ha segnato l’apertura ufficiale della mostra al pubblico, mentre una targa commemorativa nei giardini di Villa Recalcati è stata svelata e benedetta come simbolo di questo importante anniversario.

La mostra resterà aperta fino al 6 dicembre, offrendo ai visitatori un viaggio nella storia e nei valori della Guardia di Finanza.