“Questo album non era previsto” esordisce così Zucchero, Adelmo Fornaciari, Re italiano della musica Blues e Soul, alla presentazione ufficiale del suo nuovo album, “Discover II”, in uscita domani, venerdì 8 novembre 2024. Seconda parte del suo progetto di cover, Zucchero torna ad unire brani che attraversano tempo, Storia e generi musicali in una raccolta di famosi capolavori dal sapore totalmente nuovo.

Galleria fotografica Zucchero Fornaciari, il Re del Blues torna con il nuovo disco e l’annuncio del tour 4 di 9

“Avevo selezionato quasi 500 brani tra cui scegliere. Essendo negli ultimi anni sempre in tour ho avuto l’idea di tirare fuori queste canzoni che mi hanno sempre affascinato, per rivestirle, riarrangiarle, cambiando suoni e dinamiche – racconta – Quando ho concluso il primo “Discover” mi sono reso conto che c’erano ancora tante canzoni che mancavano all’appello. Così, insieme a Max Marcolini, abbiamo iniziato a lavorarci, e da lì sono nati anche due adattamenti in italiano: il primo è “Amor che muovi il sole”, che ha tramutato il brano originale dei The Killers in una riflessione sull’amore universale; il secondo è “Chinatown” dei Bleachers. Mi era piaciuta molto la versione con Bruce Springsteen, e mi sono chiesto come l’avrei potuta reinterpretare io. Il risultato è “Una come te“.

Un nuovo modo di guardare ed ascoltare alcune delle tracce più famose e importanti della musica mondiale, come Knockin’ On Heaven’s Door vissuta come un classico film western con la colonna sonora di Morricone.

“Sono tutti brani che ho sempre amato che avrei voluto scrivere io e che ho raccolto durante tutta la mia vita – prosegue Zucchero – Ho iniziato a fare musica a 13 anni, quando suonavo il sax tenore in una banda del mio paese, nelle balere e nelle discoteche. A queste canzoni sono legate fotografie di momenti della mia vita. Gli ho voluto dare un nuovo vestito, rinfrescarle, come Acquarello, melodia straordinaria che sembra quasi una filastrocca per bambini, ma che in realtà racconta la vita; o Agnese di Ivan Graziani, uno dei primi rocker in Italia che si possa definire tale”.

Un progetto che lo ha portato ad “osare” e a sentirsi più libero rispetto al classico album in studio, ha raccontato, un piacere e una sfida: “Ho sempre detto non toccare certi brani iconici, vola basso perché se no ti becchi il sasso, ma quando fai cover rielabori, devi trovare nuovi arrangiamenti, con i suoni giusti e stravolgere un po’ le cose, non basta differenziare solo la voce. Io lavoro per farle diventare mie, ed è come se avessi scritto degli inediti”.

Sono tante anche le collaborazioni, immancabili nella musica di Sugar che nel corso della sua carriera ha diviso il palco con i nomi più importanti della musica italiana e internazionale. Discover II uscirà in due versioni, standard e deluxe, portando con sé featuring particolari e anche inaspettati, con nomi come Salmo, Paul Young, Jack Savoretti, finanche Russel Crowe.

“A luglio sono stato invitato da Andrea Bocelli al suo festival a Lajatico, e lì ho incontrato Russell Crowe. Da quell’incontro è nata la sua collaborazione nella canzone “Just Breathe“, una delle bonus track della versione deluxe – conclude Zucchero – È stato un lavoro lungo e io sono soddisfatto. Spero che questo nuovo album vi piaccia. That’s all my friends!”

L’ANNUNCIO DEL NUOVO TOUR

Marzo 2024 ha visto Zucchero tornare live in concerto con il tour internazionale “Overdose D’Amore World Tour” che ha attraversato 3 continenti, passando per 20 nazioni e 38 città, superando 1 milione di spettatori e facendo tappa in cinque stadi italiani.

2024, 2025 e 2026 sono anni dedicati alla celebrazione della carriera di Zucchero che attualmente detiene il record di 21 concerti sul prestigioso palco dell’Arena di Verona.

Nel 2025 “Overdose D’Amore” sarà, infatti, di nuovo negli Stadi italiani: nuove “sere d’estate” di pura energia e forti emozioni. Ad accompagnarlo sul palco la sua fedele super band, pronta a far scatenare il pubblico con i ritmi travolgenti e le melodie indimenticabili che hanno reso celebri le sue canzoni.

“Quattro date sono già state confermate – spiega Zucchero – La data prevista a Roma sarà certamente a giugno. Proseguirà poi con l’Europa, restando in tour più di un anno. Poi però devo tornare a casa, perché voglio cominciare a pensare al prossimo album”.

LE DATE:

19 GIUGNO – Stadio del Conero – ANCONA

21 GIUGNO – Stadio San Nicola – BARI

26 GIUGNO – Stadio Olimpico Grande Torino – TORINO

28 GIUGNO – Stadio Euganeo – PADOVA

ROMA – coming soon…