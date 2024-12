40° anniversario di “Fra la Via Emilia e il West” di Francesco Guccini: la versione restaurata a Varese

La versione restaurata, con audio in 5.1, in programma nella sala Filmstudio 90 nell’ultimo fine settimana del 2024. Ecco la programmazione

Il celebre film-concerto Fra la Via Emilia e il West, diretto da Giuliano Nicastro e dedicato ai vent’anni di carriera musicale di Francesco Guccini è tornato sul grande schermo in occasione del 40° anniversario. La versione restaurata, con audio in 5.1, arriva anche a Varese: è in programma nella sala Filmstudio 90 di Varese (via De Cristoforis, 5).

Gli appuntamenti sono previsti venerdì 27 dicembre alle ore 21, sabato 28 dicembre alle ore 21, domenica 29 dicembre alle ore 18.30 e lunedì 30 dicembre alle ore 21.

Era il 21 giugno 1984 quando Piazza Maggiore a Bologna si riempì di oltre 160 mila fan per assistere a un evento musicale straordinario: il concerto che celebrava i vent’anni di attività musicale di Francesco Guccini. Accanto al cantautore emiliano si esibirono grandi artisti e amici come Lucio Dalla, Paolo Conte, I Nomadi, Pierangelo Bertoli, Equipe 84 e molti altri. Questo storico momento è stato immortalato nel film-concerto, un documento unico che, grazie al restauro, permetterà agli spettatori di rivivere le emozioni di quella serata straordinaria. La proiezione sarà introdotta da un’esclusiva riflessione dello stesso Guccini, registrata appositamente per l’occasione.

Il titolo del film prende ispirazione da un verso della canzone Piccola città, in cui Guccini parla della sua Modena natale: «La via Emilia tagliava Modena in due; la strada dove abitavo, da una parte, si incrociava con essa. Dall’altra parte c’erano già gli ampi campi della periferia. Erano un po’ il nostro “West” domestico…». Attraverso le sue parole, Guccini racconta come la Via Emilia rappresentasse per lui il confine tra sogno e realtà, tra il mondo domestico e il mito americano: «Il West aveva volto diverso, e il “mito americano” parlava lingua diversa, quella del rock, delle copertine dei dischi, della faccia di James Dean in Gioventù bruciata…».

La proiezione rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati di Francesco Guccini e della musica d’autore italiana. Un tuffo nella storia che consentirà al pubblico di riscoprire la magia e la potenza di un evento che ha segnato un’epoca.

A Filmstudio 90 a Varese

L’ingresso è riservato ai soci Filmstudio 90 e ARCI. Per maggiori informazioni e richieste di tesseramento www.filmatudio90.it/tesseramento

PRIMA VISIONE – Versione restaurata per il 40° anniversario

Francesco Guccini

“TRA LA VIA EMILIA E IL WEST”

di Giuliano Nicastro – Italia 1984-2024, 90′

con Francesco Guccini, Equipe 84, Viulan, I Nomadi, Deborah Kooperman, Paolo Conte, Lucio Dalla, Pierangelo Bertoli, Ellade Bandini, Juan Carlos «Flaco» Biondini, Antonio Marangolo, Ares Tavolazzi, Vince Tempera, Andy J. Forest