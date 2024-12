“Aiutatemi a trovare il mio gatto, è scomparso in zona stazione di Casbeno”

Buonasera redazione, vi chiedo aiuto nella ricerca di un gatto europeo tigrato grigio di 15 anni scomparso da ieri sera in zona stazione Casbeno/Parco di Villa Recalcati a Varese. Risponde al nome di Vladimir ed è un ruffiano coccolone che per l’età vive al caldo ed esce solo a prendere aria. Il mio recapito per ogni segnalazione è 0332320167.