Al teatro di Cassano Valcuvia lo spettacolo Circolo Polare Artico. Avventure su un’isola di ghiaccio

Sabato 7 dicembre, alle ore 21.00, al Teatro Comunale di Cassano Valcuvia va in scena uno spettacolo della compagnia Gli Omini, adatto a tutte le età. “Circolo Polare Artico. Avventure su un’isola di ghiaccio” è realizzato con tecniche di teatro d’attore e di figura, per parlare di grandi temi ai piccoli e, allo stesso tempo, affascinare gli adulti evocando la bellezza e l’utilità dei piccoli gesti.

Ispirandosi ai racconti di Jørn Riel, Giulia Zacchini ha scritto un testo teatrale che narra di una terra lontana, quasi irraggiungibile. Una comunità di sedici cacciatori e novantadue cani, sparsi in nove baracche, nella Groenlandia più inabitabile. Gli attori Francesco Rotelli e Luca Zacchini, con gli animali polari di Eleonora Spez, fanno immaginare la natura prorompente e gli immensi spazi vuoti che fanno da cornice a sfide avventurose, amicizie improbabili, atipiche esperienze di formazione. Eroi senza paura ma con mille debolezze.

Questo è il mondo dei racconti di Jørn Riel, antropologo e ricercatore danese, inventore della saga polare a cui s’ispira Circolo Popolare Artico, per ricordare che la natura possiede risorse che noi ignoriamo. E per celebrare una terra che si sta sciogliendo. Due cacciatori artici si presenteranno agli spettatori e racconteranno la loro vita e il loro modo di affrontare i periodi di buio.

Questi due uomini che non hanno mai preso parte al corso del mondo, puzzolenti e sporchi, ma dall’anima grande, parleranno di quanto sia importante dare valore alle cose più piccole, senza sprecare niente. Parleranno delle crisi che hanno superato solo grazie all’aiuto degli amici. Vedranno orsi, galli, trichechi, inuit. E tenteranno di far capire quanto sia salvifico fare scorta di storie avvincenti per passare il tempo quando le bufere costringono a rimanere a casa e per imparare a spingere l’orizzonte.

Gli Omini hanno ricevuto il Premio Enriquez come “compagnia d’innovazione per la ricerca e l’impegno civile” e il Premio Rete Critica come “miglior compagnia dell’anno 2015”.

Lo spettacolo fa parte di Latitudini, la stagione teatrale di Teatro Periferico e Karakorum Teatro, si ricorda che è attivo il servizio Teatribus, trasporto in teatro da prenotare entro il giovedì prima dello spettacolo al costo di 5 euro.

Teatro Comunale di Cassano Valcuvia Via IV Novembre, 4/Cassano Valcuvia

Biglietto: intero €12 | ridotto €8 (under 18, over 65 e allievi di Teatro Periferico)

