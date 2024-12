Castellanzese: rescissione contrattuale per Lorenzo Marrone

Si separano le strade tra la Castellanzese e Lorenzo Marrone.

La società calcistica dell’Altomilanese ha ufficializzato oggi – sabato 21 dicembre – la rescissione consensuale di contratto con il calciatore Lorenzo Marrone, a causa di motivi strettamente personali.

Nella nota il club neroverde «desidera ringraziare sentitamente Lorenzo Marrone per l’impegno e la serietà profusi in questi mesi e gli augura le migliori soddisfazioni, sia personali sia professionali».