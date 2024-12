I 10 migliori film del 2024 secondo Filmstudio 90

Puntuali come ogni anno, lo staff e il Consiglio Direttivo di Filmstudio 90 APS hanno stilato la lista dei migliori film proiettati nel corso del 2024 nelle loro sale: il Cinema Teatro Nuovo (Viale dei mille, 39), il Cineclub Filmstudio 90 (Via de Cristoforis, 5 – riservato ai soci) e l’arena estiva Esterno Notte ai Giardini Estensi. Una lista in ordine sparso per ripercorrere il meglio dell’annata, senza classificazioni dal migliore al peggiore. Un’annata ricca di titoli interessanti e variegati.

PERFECT DAYS di Wim Wenders

Il grande regista tedesco ci ha regalato uno dei film più poetici e intensi dell’anno. Raccontando una storia molto semplice e con pochi dialoghi, Wnders riesce a rappresentare la complessità delle emozioni umane e la bellezza del godersi le cose semplici che la vita ci regala. Proiettato al Cinema Teatro Nuovo in prima visione a inizio gennaio e per il Cineforum Spazio Cinema a settembre.

LA ZONA D’INTERESSE di Jonathan Glazer

Sembrava che sul tema dell’Olocausto il cinema avesse già raccontato tutto quello che c’era da dire e invece il film di Glazer aggiunge potentissime riflessioni sull’argomento. La potenza visiva del film è impressionante ed è impossibile uscire dalla visione in modo indifferente: non è solo un capolavoro per cosa mette in scena, ma lo è soprattutto per l’utilizzo del linguaggio cinematografico. Proiettato al Cineclub Filmstudio 90 e al Cineforum al Cinema Nuovo.

VERMIGLIO di Maura Delpero

Uno dei film italiani dell’anno, vincitore del Premio della Giuria a Venezia, oltre ad essere ancora in corsa per l’Oscar al miglior film straniero. La dimostrazione di come per fare grande cinema non servono grandi budget o star bensì grandi idee e capacità tecniche. Ambientato alla fine della Seconda guerra mondiale in un paesino del Trentino è un film ricco di suggestioni visive e ricco di personaggi scritti divinamente, oltre a godere di attori in stato di grazia. Proiettato in prima visione al Cinema Teatro Nuovo, sarà riproposto nel 2025 in occasione del Cineforum (il 21 e 22 gennaio).

THE HOLDOVERS di Alexander Payne

Una delle sorprese più gradite dell’anno: un film natalizio che evita retoriche e racconta con leggerezza dei personaggi complessi e interessanti. Tutte e tre le interpretazioni dei protagonisti sono state notevoli, da segnalare soprattutto Da’Vine Joy Randolph vincitrice dell’Oscar come miglior attrice non protagonista. Un film perfetto da rivedere in questi giorni di festività, proiettato al Cineforum al Cinema Teatro Nuovo e ai Giardini Estensi.

LE OCCASIONI DELL’AMORE di Stéphane Brizé

Attualmente in programmazione al Cinema Nuovo, si tratta di una commedia romantica dai toni agrodolci. La storia è quella di due ex fidanzati che si incontrano per caso dopo 15 anni: quei pochi giorni che passeranno insieme serviranno a confrontarsi e guardarsi non solo a vicenda, ma soprattutto dentro loro stessi. Diretto con grande grazia, con la capacità di passare con grande capacità dai toni drammatici a quelli comici. Da non perdere in questi ultimi giorni dell’anno!

POVERE CREATURE! di Yorgos Lanthimos

Vincitore di 4 premi Oscar e del Leone d’oro alla Mostra del Cinema di Venezia 2023, è indubbiamente uno dei film più discussi e amati dell’anno. Un’opera magnetica, capace di portarci in un tempo non definito e con la grande capacità di meravigliare gli spettatori. Una di quelle pellicole che verrà ricordata e studiata. Il film è stato proiettato al Cinema Nuovo e ai Giardini Estensi.

IL RAGAZZO E L’AIRONE di Hayao Miyazaki

Spazio anche per l’animazione: l’ultimo (speriamo di no!) film del maestro giapponese Miyazaki è l’ennesima dimostrazione che i film animati non sono pensati solo per i più piccoli. Il ragazzo e l’airone è un film maturo, perfetto tecnicamente e un grande testamento artistico di uno dei più importanti registi viventi. Premio Oscar 2024. Proiettato al Cinema Nuovo in prima visione e ai Giardini Estensi.

L’INNOCENZA (Monster) di Hirokazu Kore’eda

Rimaniamo in Giappone con un film commovente e coinvolgente. La grande capacità del film è quella di essere certamente toccante, ma senza per questo dimenticare una messa in scena certosina: Kore’eda riflette sul concetto di verità attraverso una struttura che svela sempre di più cosa si nasconde dietro le certezze che ognuno di noi ha verso le altre persone. Sottovalutato al box office ma assolutamente da recuperare, proiettato al Cinema Nuovo sia in programmazione regolare sia al Cineforum.

HITMAN – KILLER PER CASO di Richard Linklater

Chi l’ha detto che le commedie devono per forza essere stupide e non possono essere delle belle analisi sui rapporti umani? Sicuramente non Richard Linklater, che con la sua ultima fatica ci fa divertire ma contemporaneamente – anche un po’ sottotraccia – parla di argomenti profondi come le maschere pirandelliane, gli alter ego e le relazioni di coppia. Una buffa storia vera che parla della nostra contemporaneità. Proiettato in prima visione al Cinema Nuovo e ai Giardini Estensi.

GRAND TOUR di Miguel Gomes

Un viaggio dal Sud Est asiatico al Giappone e alla Cina, ma anche nel tempo (si inizia nel 1917 ma ogni tanto siamo nell’oggi), nelle lingue e nelle culture (ogni paese ha la sua voce narrante e le sue tradizioni da mettere in mostra), nel colore (tanto bianco e nero ma anche colorate sequenze oniriche): un uomo fugge dalla fidanzata, lei lo insegue divertita…e noi viaggiamo con loro. Uno dei film più originali e visionari dell’anno. Miglior regia al Festival di Cannes 2024. Proiettato al Cineclub Filmstudio 90.

Infine, una doverosa segnalazione per alcuni dei film restaurati che sono stati portati in sala a Varese nel 2024: L’odio di Mathieu Kassovitz, Il giardino delle vergini suicide di Sofia Coppola, Sbatti il mostro in prima pagina di Marco Bellocchio, Per un pugno di dollari di Sergio Leone, Viaggio a Tokyo di Yasujirō Ozu. Portando avanti una delle missioni principali di Filmstudio 90: valorizzare i grandi film della storia del cinema e farli (ri)scoprire a pubblici diversi.

