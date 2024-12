I diabetologi dell’ospedale di Varese al Pirellone per una mattinata di screening aperti a tutti

Dopo le visite nel quartiere di San Fermo a Varese e la giornata di screening all’interno dell’ospedale di Varese, l’equipe della diabetologia dell’Asst Sette Laghi diretta dalla dottoressa Cristina Romano sarà al Pirellone di Milano domani, 3 dicembre, per una mattinata di visite gratuite senza necessità di prenotazione.

I medici saranno sul piazzale di Palazzo Pirelli con accesso libero da piazza Duca D’Aosta. Sarà posizionata una tenda pneumatica all’interno della quale saranno effettuati gli screening, garantendo un ambiente al tempo stesso caldo, accogliente e riservato.

L’accesso al piazzale del Pirellone sarà consentito liberamente dalla rampa di Piazza Duca d’Aosta in orario compreso tra le ore 9 e le ore 13.

Per la dottoressa Romano, dunque, una nuova attività di sensibilizzazione, dopo la camminata che si è svolta sabato scorso, 30 novembre, in occasione della Giornata Mondiale del Diabete. Anche in quell’occasione, la direttrice e i suoi medici hanno risposto alle domande dei partecipanti sottolineando l’importanza della prevenzione e dei controlli per la diagnosi precoce, fondamentale per mantenere un’elevata qualità della vita.