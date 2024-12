I giocatori del Milan hanno fatto visita ai bambini dell’Ospedale Del Ponte

Un pomeriggio speciale per i bambini in Pediatria all’Ospedale Del Ponte organizzato da Fondazione Milan e AC Milan con Il Ponte del Sorriso. Tre giocatori di serie A della prestigiosa squadra di calcio hanno fatto visita al reparto portando cappellini, zaini, giocattoli ma soprattutto momenti di serenità sia ai bambini che ai loro genitori.

Bennacer, Thiaw e Musah, infatti, non si sono risparmiati nell’intrattenere i bambini, prima in sala giochi, poi nelle camere di coloro che non potevano uscire, prestandosi anche a fare tante foto e autografi. Sono stati così gentili, affettuosi, teneri e disponibili da conquistare il cuore di tutti i presenti. La felicità era palpabile nell’aria anche da parte di medici e infermieri.

I bambini avevano preparato un cartellone rosso con lo stemma del Milan firmato da tutti quelli ricoverati che è stato regalato ai tre calciatori, contenti di riceverlo e di aver donato ai piccoli pazienti e alle loro famiglie gioia e allegria.

Questi tre calciatori con la loro presenza, con i loro grandi sorrisi, con le loro strette di mano hanno portato un messaggio di speranza e di pronta guarigione. Campioni sul campo e campioni di solidarietà.

“È stato un pomeriggio intenso ed emozionante grazie all’empatia di Ismael, Malick e Yunus che hanno affascinato tutti in reparto. Non vediamo l’ora di riaverli un’altra volta con noi. Grazie di cuore a Fondazione Milan e AC Milan per averci proposto questa bellissima iniziativa ” è il commento di Emanuela Crivellaro.