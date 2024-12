I lavori mandano in tilt la pesa del centro multiraccolta di Busto. Stop alle utenze non domestiche

Un incidente all’impianto elettrico del centro Multiraccolta di via Tosi a Busto Arsizio ha causato l’interruzione del servizio per le utenze non domestiche. A causa di un danno causato dalla rottura di un cavo, durante i lavori per l’ampliamento del teleriscaldamento, parte dei servizi del centro gestito da Agesp non sono funzionanti, tra questi la pesa.

Agesp fa, dunque, sapere che la piattaforma rimarrà aperta per le sole utenze domestiche tranne che, in occasione della “Festività dell’Immacolata Concezione” di domenica 8 dicembre (per l’intera giornata) mentre per le utenze non domestiche sarà data comunicazione quando il problema sarà risolto.