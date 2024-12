I voti del Varese: un altro gol pesante per Lari ma che ingenuità Gubellini

VARESE – BRA 1-1 | I VOTI AI BIANCOROSSI

PIRAS 6,5: Questa volta il rigore lo para ma sulla ribattuta viene infilato. Se non fosse per quello avrebbe un pomeriggio da spettatore

BONACCORSI 6: Gestisce bene la velocità di Minaj e sulla preventive è sempre attento, questione fondamentale contro il Bra

PRIOLA 6,5: Una gara super attenta e con pochissime sbavature. Svirgola un paio di rinvii ma in chiusura è sempre preciso

Lari 7: Momento davvero positivo per lui: dopo il gol in rovesciata trova ancora la via del gol, questa volta meno bello ma ancora decisamente importante

MIKHAYLOVSKIY 6: Da braccetto a sinistra si comporta bene

FERRIERI 6: A destra gioca con maggior sicurezza, spinge bene e dietro non si fa trovare disattento. Peccato per quell’occasione sprecata a inizio ripresa

Maccioni 6: Anche lui mette il mattoncino per riuscire a rimettere in piedi la gara. Un paio di belle giocate e l’animo giusto per crederci sempre

DAQOUNE 7: Oggi uno dei migliori. Sente la gara da ex e sradica palloni da ogni avversario gli capiti a tiro. Meno irruento rispetto alle ultime uscite

VALAGUSSA 6: Si inserisce bene ma non riesce mai a concludere l’azione. Importante la presenza in mediana

Barzotti 6: Aiuta la squadra a raggiungere l’obiettivo. Nel finale anche un colpo di testa che va alto non di molto

DE ANGELIS 6,5: Dopo lo spezzone di Chisola si fa notare con un’altra prestazione convincente. Non gli manca l’animo combattivo e lo abbina anche a giocate positive

ROPOLO 6: Schierato esterno a sinistra, si vede poco in avanti ma fa bene in copertura. Nella ripresa pensa più a coprire e non si vede quasi mai davanti

Vitofrancesco 6,5: È l’anima del Varese e quando entra lui in campo dà subito l’esempio con un paio di discese palla al piede. Non è un caso che il pareggio arrivi da un suo cross

MARCHISONE 6,5: Un buon esordio con dei guizzi importanti. Nel secondo tempo si impegna ma da punta centrale combina poco

Banfi 6: Entra e lotta aiutando la squadra con fisico e giocate per i compagni

GUBELLINI 4: Parte benino ma la gomitata rifilata a Legal alla fine del primo tempo è un’ingenuità tremenda che cambia la gara e lascia i suoi in 10. Un errore davvero pesante