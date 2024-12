Il 2024 del Varese termina con il Gozzano: “Gara fondamentale per chiudere al meglio”

Ultimi 90′ di campionato per il 2024 nel Girone A di Serie D. Per l’ultima giornata dell’anno solare – ma anche del girone di andata – il Varese ospiterà (domenica 22 dicembre ore 14.30) al “Franco Ossola” il Gozzano. Dopo la vittoria di misura ottenuta a Cairo Montenotte, i biancorossi cercheranno di chiudere con un’altra vittoria per restare nelle zone altissime della classifica. I cusiani invece arrivano da un periodo davvero positivo: dopo un inizio a rilento, la squadra di mister Manuel Lunardon ha vinto 5 delle ultime 6 gare di campionato dimostrandosi come una delle formazioni più in forma del girone.

Ad anticipare la sfida è l’allenatore del Varese, Roberto Floris: «Affrontiamo una squadra in piena salute, ben attrezzata e molto ben allenata. Conosco molto bene mister Lunardon, è un allenatore che che ha dei principi di gioco importanti e per questo chiedo ai miei ragazzi una soglia dell’attenzione molto alta. Per ottenere un risultato positivo serve quello che stiamo mettendo in campo sempre nelle ultime partite: una forte voglia di vincere».

«Il Gozzano è una squadra giovane, dinamica, corre molto e verticalizza tanto con due due attaccanti sotto punta. Però io sono sono convinto che il Varese sta raggiungendo una maturazione molto importante e sa benissimo l’importanza di questa partita. È un periodo in cui gli attaccanti stanno trovando meno il gol, ma mi preoccuperei più se non facessimo azioni; i gol arriveranno, su questo sono abbastanza sereno anche perché io sono stato attaccante e capisco che ci sono i periodi così. Non metto in discussione minimamente nessuno, neanche Banfi che ha sbagliato il rigore; sbaglia solo chi non si nasconde e il rigore lo calcia. Banfi è un attaccante fortissimo che vorrei sempre nelle squadre che alleno».

«Il resoconto del girone di andata lo faremo al termina della gara – conclude Floris –. La partita di domani è importante per tirare i bilanci, quasi fondamentale per chiudere in maniera positiva, per passare un bel un bel Natale, ma soprattutto per fare un regalo ai nostri tifosi che è l’unico regalo che possiamo far loro è quello di dedicargli questa vittoria».

DIRETTAVN – La gara dei biancorossi è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Nicora Azzate (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 14.30 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.