Il bike park di Casciago va in letargo: riaprirà a primavera con tante novità

Il bike park di Casciago va in letargo. Lo spazio sportivo aperto lo scorso luglio in via Vasche, in un terreno comunale da tempo abbandonato rinato grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale, sponsor privati e diverse realtà sportive chiude per il periodo più freddo dell’anno pronto per riaprire a primavera con tante novità.

L’MTB Skill Bike Park di Casciago è stato fin da subito apprezzato da giovani e giovanissimi bikers che si sono dilettati tra salti e pedane.

«Diamo appuntamento a tutti per la prossima primavera con tante novità – spiega il sindaco di Casciago Mirko Reto -. Siamo molto contenti della risposta ricevuta in questi mesi, sono stati tantissimi i piccoli e piccolissimi ciclisti che hanno frequentato il parco a tutte le ore, a conferma della buona idea dell’amministrazione comunale che ha voluto restituire alla comunità uno spazio da troppo tempo inutilizzato. Nel futuro riposizioneremo il percorso, con diversi nuovi elementi che siamo certi piaceranno ai nostri baby bikers».

Il Bike Park di via Vasche si inserisce nel percorso del sentiero 321 del Parco del Campo dei Fiori, denominato “Dal bosco al lago”, è adatto ai bambini e ai ragazzi che vogliano sperimentare e cominciare a prendere confidenza con salti e slalom.