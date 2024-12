Il sindaco dei ragazzi leonardo apre il consiglio comunale di Varese del bilancio

Il consiglio comunale di Varese che ha discusso il bilancio previsionale è stato aperto da un sindaco un po’ diverso dal solito: non da Davide Galimberti, infatti, ma da Leonardo Pedroni, il neoeletto sindaco dei ragazzi di Varese, studente della scuola media Vidoletti.

Oltre a dare ufficialmente il via alla seduta, Leonardo ha esposto il programma della loro amministrazione, che prevede tra l’altro la migliore manutenzione degli spazi scolastici, la pulizia dei giardini e dei parchi nelle scuole, e la sostituzione delle lavagne di ardesia con più moderne lavagne bianche con pennarelli.

Leonardo, accompagnato dal papà, ha poi assistito a parte della seduta: fortunatamente non fino alla bagarre in aula per i ristorni, che sarebbe stata davvero difficile da spiegare al piccolo sindaco del futuro.