Il Varese saluta Azizi, in entrata non sono previste novità

Due operazioni in entrata, una in uscita. Dopo i primi giorni di mercato invernale, il Varese ha accolto il centrocampista classe 2005 Paolo De Angelis, che ha già esordito nella sconfitta in casa del Chisola, e il jolly offensivo Luca Marchisone, un altro ex Bra che dopo l’esperienza proprio a Vinovo sarà protagonista contro la sua vecchia squadra nella gara di domenica 8 dicembre al “Franco Ossola”. Chi invece ha salutato Varese è stato il mediano classe 2004 Bilario Azizi, che ha rescisso con il club biancorosso accasandosi al Prato.

Dopo questi primi movimenti da casa Varese non sono attesi altre mosse, sia in entrate sia in uscita. Il direttore sportivo Antonio Montanaro sonda il mercato ma al momento non ci sono piste calde. La voce di Carlo Manicone – attaccante del Piacenza l’anno scorso alla Varesina – si è sgonfiata da una parte perché il giocatore si è infortunato – guaio muscolare – e dall’altra perché si stanno facendo dei ragionamenti sull’attacco. Tutti confermati gli attuali elementi offensivi del Varese, l’arrivo di Marchisone dovrebbe portare anche un adattamento tattico sulla trequarti, aspetto che potrebbe far spostare il mirino sugli obiettivi di mercato.

Resta aperta invece la possibilità di rinforzare la fascia sinistra con un under dopo l’infortunio di Stampi, ma per questo tassello si guarda a squadre professionistiche e quindi si dovrà attendere l’apertura della finestra di gennaio.

Intanto la squadra sta preparando l’attesa sfida al Bra di domenica. Una gara da non sbagliare per i biancorossi, che però dovranno fare ancora a meno di Beppe D’Iglio che, sulla via del recupero – si prospettava almeno uno spezzone di gara contro i giallorossi -, in allenamento ha subito un duro colpo in uno scontro fortuito che dovrebbe allungare ancora i tempi di recupero. Una brutta notizia, sia per la squadra, sia per il giocatore che non vedeva l’ora di tornare in campo a due mesi dal guaio muscolare.